گلیم نقش برجسته ایلام نیازمند تبلیغات و بازاریابی است

حمید بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قسمت عمده‌ای از قالی و گلیم‌های ساده تولیدی زنان عشایر جنبه خود مصرفی دارد و در زندگی روزمره آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه گلیم نقش برجسته از نظر اصالت و تولید مهمترین و شاخص‌ترین صنعت دستی و بومی استان ایلام است، افزود: یکی از راهکارهایی که بتوان گلیم نقش برجسته ایلام را بهتر معرفی کرد، تبلیغ است که باید در برنامه‌های جدید صنایع دستی در منطقه غرب کشور گنجانده شود.

وی گفت: ایلام به عنوان استان ابداع‌کننده گلیم نقش برجسته می‌تواند مکانی جدید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد بازار باشد.



وی بهره‌گیری از نمادها را یکی از راه‌های مؤثر تبلیغات دانست و گفت: در تبلیغات باید طوری بر این نکته تأکید شود که کلمه گلیم نقش برجسته ایلام یادآور فرش زیبا، منحصر به فرد و به یادماندنی باشد و به گردشگر یا خریدار گوشزدکندکه گلیم نقش برجسته استان ایلام، کالا و سوغاتی جدید، مطلوب و دلخواه برای گردشگر یا خریدار درغرب ایران است.



این مسئول تأکید کرد. باید با اندیشه و ابتکار در نمایشگاه‌های بازارهای هدف حضور یابیم و نوآوری‌ها و تولیدات متنوع گلیم‌ نقش برجسته خود را به نمایش بگذاریم.