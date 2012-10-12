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۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

بختیاری در گفتگو با مهر:

گلیم نقش برجسته ایلام نیازمند تبلیغات و بازاریابی است

گلیم نقش برجسته ایلام نیازمند تبلیغات و بازاریابی است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی استان ایلام گفت: گلیم نقش برجسته ایلام نیازمند تبلیغات و بازاریابی است.

حمید بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قسمت عمده‌ای از قالی و گلیم‌های ساده تولیدی زنان عشایر جنبه خود مصرفی دارد و در زندگی روزمره آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه گلیم نقش برجسته از نظر اصالت و تولید مهمترین و شاخص‌ترین صنعت دستی و بومی استان ایلام است، افزود: یکی از راهکارهایی که بتوان گلیم نقش برجسته ایلام را بهتر معرفی کرد، تبلیغ است که باید در برنامه‌های جدید صنایع دستی در منطقه غرب کشور گنجانده شود.

وی گفت: ایلام به عنوان استان ابداع‌کننده گلیم نقش برجسته می‌تواند مکانی جدید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد بازار باشد.

وی بهره‌گیری از نمادها را یکی از راه‌های مؤثر تبلیغات دانست و گفت: در تبلیغات باید طوری بر این نکته تأکید شود که کلمه گلیم نقش برجسته ایلام یادآور فرش زیبا، منحصر به فرد و به یادماندنی باشد و به گردشگر یا خریدار گوشزدکندکه گلیم نقش برجسته استان ایلام، کالا و سوغاتی جدید، مطلوب و دلخواه برای گردشگر یا خریدار درغرب ایران است.

این مسئول تأکید کرد. باید با اندیشه و ابتکار در نمایشگاه‌های بازارهای هدف حضور یابیم و نوآوری‌ها و تولیدات متنوع گلیم‌ نقش برجسته خود را به نمایش بگذاریم.

بختیاری با اشاره به این که یکی از مکان‌های مهم در امر معرفی و اطلاع‌رسانی صنایع دستی، نمایشگاه‌های داخلی وخارجی است، یادآور شد: نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های صنایع دستی و گردشگری باید انتخاب شوند که شرکت در آنها مؤثر و مفید باشد تا هزینه‌ها به هدر نرود.

کد مطلب 1717831

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