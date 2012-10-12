اجرای طرحهای مختلف برای زیباسازی شهر ایلام/ ساماندهی مشاغل آلاینده

خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استان در حوزه عمران شهری نیازمند اعتبارات ویژه‌ای است که می‌توان با همکاری و مساعدت بخش خصوصی بخشی از این اعتبارات را تامین کرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عمران و زیباسازی شهرها بسیار مهم و ارزنده است که باید در این راستا تلاش بیشتری شود.

وی با تاکید بر بهره‌گیری بیش از پیش از دیدگاه نخبگان، متخصصان و هنرمندان در حوزه عمران شهری افزود: مجموعه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در سایه تعامل و همفکری می‌توانند در راستای خدمت به مردم گام‌های موثری بردارند.

شهردار ایلام گفت: زیباسازی و بهبود منظر شهــری از برنامه‌های شهرداری ایلام در راستای زیباسازی ایلام است.

منصوری اظهار داشت: با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده کار بازسازی پارک‌های محله‌ای و قدیمی شهر ایلام در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا طی روزهای گذشته کار مرمت و نوسازی فضای سبز و پارک توحیـد ایلام واقع در خیابان مبارزان به پایان رسیده است.

این مسئول اضافه کرد: بازسازی، مرمت و نوسازی این پارک به منظور بهره‌مندی بیشتر ساکنان این منطقه از شهر ایلام اجرایی شده است.

منصوری با بیان اینکه اصناف خودروداران، خواروبارفروشان، آلومینیوم و آهن فروشان جزء مشاغل آلاینده محسوب می شوند، اظهار داشت: به همین منظور جایگاهی برای انجام این طرح در روستای چشمه کبود به شهرداری ایلام واگذار شده که از گذشته امکانات لازم در آن برای رفع مشکلات بهداشتی حوزه آبریز سد ایلام فراهم شده است

وی به ساخت محلی در نزدیکی آرامستان بهشت رضا (ع) توسط بخش خصوصی برای ساماندهی صنوف آلاینده اشاره و تصریح کرد: این محل برای احداث شهرک کارگاهی بخش خصوصی اختصاص یافته است.

شهردار ایلام با بیان اینکه کاهش بار ترافیکی شهر و توجه به مسائل و مشکلات شهری از اهداف طرح ساماندهی مشاغل آلاینده است، افزود: 13 صنف آلاینده در داخل شهر شناسایی شده و برای خروج آنها از شهر و ساماندهی این اصناف برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی گفت: طـی اقـدام شایسته از سوی شهـرداری ایــلام سه هزار مترمربع از دیوارهای سطح شهر ایلام نقاشی و رنگ آمیزی شده است.

شهردار ایــلام اظهار داشت: در این اقدام دیوارهای مناطقی مانند ورودی پارک ملت(خیابان ربابه کمالی)خیابان طالقانی، مجموعه شهــربازی چغاسبز و پارک کوثر، چهارراه مهـدیه، خیابان آیـت الله حیدری (حواشی میدان 22 بهمن) و خیابان ولایت توسط هنرمندان بومی طـراحی و رنگ آمـیزی شدند.

این مسئول عنوان کرد: به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شهروندان، این دستگاه با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اقدام به پیاده سازی پیامهای مفید بر روی بنرهای تبلیغاتی و پخش در تلویزیونهای شهری با مضمون راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم کرده است.

منصوری اظهار داشت: این مهم بر اساس رایزنی های انجام شده معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با شهردار و شورای اسلامی شهر ایلام و نیز عقد تفاهم نامه در راستای فعالیتهای فرهنگی درحال اجراست.

وی عنوان کرد: مدیران مدارس خارج از مجوز تاکسیرانی سرویس مدرسه نگیرند و سازمان تاکسیرانی شهرداری 100 دستگاه سرویس برای مدارس شهر ایلام ساماندهی کرده است.

وی با بیان اینکه این سازمان جهت رفاه دانش آموزان و اولیای آنان سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان را مهیـا می کند، از مدیران مدارس خواست اقـدام به گرفتن سرویسهایـی بـرای مدارس کنند که دارای مجوز از سوی سازمان تاکسیرانی هستند.

منصوری افزود: چنـانچه مدرسه ای خارج از مجوز سازمان تاکسیرانـی سرویس مدرسه بگیرد، در صورت بروز هرگونه حادثه ای، مدیـر مدرسه پاسخگوی تمام عواقب امر خواهد بود و این سازمان هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی شود.

وی از مدیران مدارس خواست هم اکنون نیز در صورت نیاز به سرویس مدارس مراتب را جهت ارائه خدمات کتبا به این سازمـان اطلاع دهند.

منصوری عنوان کرد: تعدادی از واحدهای مسکونـی غیرمجاز در بلوار شهدای نوریان با هماهنگی دادگستری و نیروی انتظامی تخریب شده است.

شهردار افزود: این تعداد واحد مسکونی غیرمجاز مدتها بود به صورت مخروبه درآمده و به محلی برای تجمع معتادان و افراد شرور درآمده بود که باعث نا امنی آن محل و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود.

منصوری گفت: این اقدام شهرداری هم در جهت از بین بردن نازیباییهای بصری شهری و هم در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی صورت پذیرفته است.