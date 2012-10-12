سالانه 60 پیوند کلیه در گیلان انجام می شود

علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سالانه در کشور دو هزار و 600 پیوند کلیه انجام می شود، افزود: پیوند کلیه در ایران به سبک " زنده به زنده " یعنی از سوی انسان های داوطلب اهدای کلیه به بیمار و در حالتهای نادر از طریق مبتلایان به مرگ مغزی است.

وی همچنین اظهارداشت: از سال 1372 تاکنون هزار و 23 پیوند کلیه به بیماران دیالیزی استان صورت گرفته وهمچنان این روند ادامه دارد.

مدیر انجمن بیماران کلیوی گیلان گفت: برای بیماری که دچار نارسایی مزمن کلیوی شده است یکی از گزینه های درمان حمایتی علاوه بر همودیالیز، پیوند کلیه است.

وی در ادامه با بیان اینکه انجمن مزبور موسسه ای غیرانتفاعی و در خدمت بیماران کلیوی ( دیالیزی - پیوندی ) است، یادآورشد: ‌اهداف این انجمن بر پایه اصولی همچون آموزشی، پیشگیـری، برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی، بهداشتی، دارویی و درمانی، رفاهی و حمایتی بنا شده است.