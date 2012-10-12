کلاس آموزش مداحان در محمودآباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته با ارائه متون آموزشی و آشنایی با موسیقی مداحی همراه با اشعاری در شهادت امام باقر(ع) و امام محمد تقی (ع) و فضیلت ماه ذی الحجه به متعلمین ارائه شد.



این کلاس هر هفته در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی محمودآباد برگزار می شود که این هفته تعداد 30 نفر در این کلاس آموزشی شرکت کردند.



در پایان اشعار هفته قبل بصورت تکرار تمرین توسط سه نفر از آموزشیاران قرائت شد.

جلسه شورای قرآن بابل



ششمین جلسه شورای قرآنی شهرستان بابل در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان با حضور مسئولان برخی از ادارات و نهادها برگزار شد.



مشاور قرآنی فرماندار بابل با اشاره به دستور کار جلسه قبلی مبنی بر تصویب پیش نویس مجمع خیرین قرآنی افزود: اگر این طرح اجرایی شود مشکلات و مسائل مالی و ساختمانی مؤسسات قرآنی که از دغدغه های مهم مراکز قرآنی است حل خواهد شد .



حجت الاسلام سید حسین ابراهیمیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابل افزود: قرآن این معجزه الهی، امروز در دنیا روز به روز دلها را تسخیر می کند و به عنوان تنها کتاب جامع، انسانها را در تمامی ابعاد زندگی هدایت می کند.



جشن روز جهانی کودک در خانه قرآن بابل

مسئول بیت القرآن سبحان روستای امین آباد بابل از برگزاری جشن روز جهانی کودک در این بیت القرآن خبر داد. رقیه نجفی بیان داشت: جشن روز جهانی کودک با حضور تمامی قرآن آموزان و مربیان این بیت القرآن برگزار شد.



مسئول بیت القرآن سبحان روستای امین آباد بابل به مزایای برگزاری چنین جشن هایی اشاره و تصریح کرد: برگزاری این جشن ها به کودک و نوجوان یک دلگرمی خاصی می بخشد و کودک احساس غرور می کند که همین احساس باعث محکم شدن اراده او می شود.



در این مراسم به نونهالان قرآنی جوایزی اهدا شد.





گزینش هفت قرآن آموز نکا در طرح 1446

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی نکا از برگزیده شدن هفت نفر از قرآن آموزان شهرستان در طرح قرآنی 1446 خبر داد.



مصطفی تقی زاده گفت: بیش از پانصد نفر در طرح قرآنی 1446 ( حفظ جزء 30 قرآن ) از شهرستان نکا شرکت داشتند که هفت نفر از سهمیه سی نفری برگزیدگان مازندران را شرکت کنندگان نکایی به خود اختصاص دادند.



کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی نکا افزود: دو سفر حج عمره، سه سفر به عتبات عالیات و دو سفر مشهد مقدس جوایز برگزیدگان شهرستان نکا در طرح بزرگ 1446 است.