کاهش 30 درصدی سرعت گیرها در سطح شهر ها/ لزوم اجرای طرح بازیافت

سید تقی موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرعت گیر راه چاره مهار سرعت و کاهش تصادف نیست بلکه باید قانون راهنمایی و رانندگی رعایت شود.

وی اظهارداشت: ارتقای سطح ایمنی در شبکه معابر شهری، نقش عمده ای در افزایش اعتماد پذیری و کارآیی شبکه حمل ونقل دارد و یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش ایمنی این شبکه، کنترل سرعت وسایل نقلیه در سطح معابر و تقاطع ها بر اساس رعایت قانون است.

شهردار بندرانزلی گفت: این شهر در منطقه جلگه ای و ساحلی قرار دارد که از شمال به دریای خزر و از جنوب به تالاب انزلی محدود و از شرق 41 کیلومتر به رشت و از غرب 144 کیلومتر به آستارا فاصله دارد.

وی افزود: بندر انزلی با داشتن طبیعتی زیبا و تالابی دیدنی و کیلومترها ساحل نرم و شن زار و چشم اندازهای دل انگیز باعث می شود تا سالیانه میلیونها گردشگر داخلی و خارجی با هدف تماشای تالاب منحصر بفرد و استفاده از دریای نیلگون و سواحل آرام آن به این شهر سفر کنند.

موسویان در ادامه میزان زباله تولیدی روزانه در انزلی را به طور متوسط بین 100 تا 120 تن عنوان کرد و اظهارداشت: این مقدار در ایام تعطیلات با ورود گردشگران به 180 تن در روز نیز می رسد.

وی با اعلام اینکه زباله امروزه به عنوان یک منبع درآمد و ایجاد اشتغال محسوب می شود، گفت: هم اکنون در دنیا کارخانه های بزرگ بازیافت زباله وجود دارد که این کارخانه ها با احیای پسماندها، مواد خام لازم را برای واحدهای تولیدی دیگر که محصولاتشان بازار جهانی دارد فراهم می کنند.

شهردار بندر انزلی با اشاره به اینکه طرح تفکیک زباله تر و خشک از مبدا یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیر بازیافت و بهره برداری از زباله است. یادآورشد: این طرح علاوه بر اینکه می ‌تواند شهر را از آلودگی ‌های زیست ‌محیطی نجات دهد، در رونق بخشیدن به اقتصاد شهری هم تاثیرگذار خواهد بود.