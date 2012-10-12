ثبت نام در آزمون زبان وزارت علوم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان وزارت علوم روز 26 آبان ماه در شهرهای تهران، اهواز، تبریز، مشهد، بابلسر، زاهدان، ارومیه، شیراز، همدان، رشت، اصفهان و کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این حوزه ها دارای ظرفیت هستند و ممکن است پیش از پایان ثبت نام تکمیل شوند، بنابراین داوطلبان لازم است ابتدا در آزمون رزرو کرده و بعد از آن هزینه ثبت نام را واریز کنند و هزینه اعلام شده 40 هزار تومان است.
آزمون MSRT دارای 100 سوال است که به ترتیب 30 سوال شنیداری، 30 سوال گرامر و 40 سوال درک مطلب درج شده است.
این آزمون به صورت تستی است و نمره منفی ندارد، در صورتیکه به یک سوال دوبار پاسخ داده شود نمره منفی محسوب خواهد شد، اعتبار مدرک MSRT از تاریخ برگزاری آزمون به مدت دو سال است.
نظر شما