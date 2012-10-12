نقش شوراهای اسلامی در توسعه عمرانی کشور انکار ناپذیر است

حسن خدایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شوراها در کشور هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده در حالیکه این نهاد از حیث کاری به بلوغ خود رسیده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی امور کوچک و جزئی را به شوراها بسپارند، اظهارداشت: طبق اصول مترقی قانون اساسی دو مرجع نخست مجلس شورای اسلامی در سطح کلان و شوراها در سطح خرد و کوچک محلی در کشور می تواند تصمیم سازی کنند.

رئیس شوراهای اسلامی استان گیلان جمعیت خانواده شورایی در کشور را 110 هزار نفر ذکر کرد و گفت: شوراها با تصمیم گیرهای بجا و به موقع باعث عمران و آبادانی مناطق روستایی، بخش، شهرستان و استان می شوند.

وی افزود: شوراهای اسلامی یکی از مصادیق بارزوعینی اداره امور کشور بوده که با اتکاء به آراء عمومی مردم شکل گرفته اند.

خدایگانی همچنین پیشبرد سریع برنامه های کشور و رسیدن به توسعه مردم محوری را فلسفه تشکیل شوراها دانست و اظهارداشت: شوراها چون از سطوح پائین به بالا انتخاب می شوند امور محلی را بهتر می شناسند و راحت تر می توانند پاسخگوی نیازهای محلی باشند.

وی یادآورشد:جایگاه و نقش شوراها و نظام شورایی در قانون اساسی بصورت مبسوط آمده که بیانگر اهمیت والای این نهاد مردمی است.