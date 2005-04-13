جمعيت دفاع از ملت فلسطين مردم را به تظاهرات ضدصهيونيستي فراخواند

جمعيت دفاع از ملت فلسطين در اطلاعيه اي از مردم شريف و مومن ايران خواست نسبت به تهديد تعرض به بيت المقدس واكنش نشان دهند و به ويژه با برپايي راهپيمايي هاي اعتراض آميز پس از اقامه نماز جمعه به ياري فلسطين، قدس و فلسطيني برخيزند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است : فلسطين پاره تن اسلام و آيينه غيرت مسلماني است. دشمن صهيونيستي تماميت باورهاي مسلمانان را هدف قرار داده است.



جمعيت دفاع از ملت فلسطين افزود : امروز مسجد الاقصي، اين قبله اول اسلام و محل معراج نبي اكرم (ص)، هدف حمله دشمن صهيونيستي است و با كوتاهي ما شايد فردا شاهد حمله به مسجد الحرام و مسجد النبي هم باشيم.