به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است : فلسطين پاره تن اسلام و آيينه غيرت مسلماني است. دشمن صهيونيستي تماميت باورهاي مسلمانان را هدف قرار داده است.
جمعيت دفاع از ملت فلسطين افزود : امروز مسجد الاقصي، اين قبله اول اسلام و محل معراج نبي اكرم (ص)، هدف حمله دشمن صهيونيستي است و با كوتاهي ما شايد فردا شاهد حمله به مسجد الحرام و مسجد النبي هم باشيم.
در پي تهديدات رژيم صهيونيستي عليه مسجد الاقصي؛
جمعيت دفاع از ملت فلسطين مردم را به تظاهرات ضدصهيونيستي فراخواند
جمعيت دفاع از ملت فلسطين در اطلاعيه اي از مردم شريف و مومن ايران خواست نسبت به تهديد تعرض به بيت المقدس واكنش نشان دهند و به ويژه با برپايي راهپيمايي هاي اعتراض آميز پس از اقامه نماز جمعه به ياري فلسطين، قدس و فلسطيني برخيزند.
کد مطلب 171788
نظر شما