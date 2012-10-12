رزمایش مشترک دفاعی 5 کشور در سنگاپور/ ارتقای توانایی دفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، 37 نیروی نظامی نیوزیلند روز پنجشنبه به دیگر نیروهای موسوم به پیمان آرایش دفاعی پیوسته و مورد استقبال ژنرال "لئوتنانت" رییس ارتش سنگاپور قرار گرفتند.

رسرهنگ "فیل مک کی" از مقامات ارشد ارتش نیوزیلند در مورد برگزاری این رزمایش گفت: سومان 2012 یک تمرین بسیار فشرده نظامی است که با توجه به شرایط پیچیده جهان امروز فرصت های منحصر به فردی برای ارتقای توانایی های نظامی کشورهای شرکت کننده ایجاد می کند.

وی با اشاره به تعهدات پیمان آرایش دفاعی افزود: در صورت تهدیدات امنیتی هر یک از اعضای این پیمان، کشورهای دیگر نقش تعیین کننده ای در دفاع از کشور تهدید شده ایفا می کنند.

پیمان آرایش دفاعی 5 کشور (FPDA)، در سال 1971 برای پشتیبانی و دفاع از حریم هوایی مالزی و سنگاپور تشکیل شده است و هر 5 سال یک رزمایش مشترک در یکی از کشورهای عضو برگزار می کند.

