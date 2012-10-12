به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد، با اشاره به استقبال باشکوه و کم نظیر مردم استان از رهبری ضمن اعلام تشکر و قدردانی از مردم ولایت مدار خراسان شمالی افزود: حضور معنادار، دشمن شکن و حماسه ساز مردم ولایی خراسان شمالی برگ زرین دیگری بر کتاب تاریخ افتخارات این استان افزود.

وی با بیان اینکه این حماسه کم نظیر در تاریخ این خطه از ایران اسلامی ماندگار خواهد شد، تصریح کرد: حضور مردم استان در مراسم استقبال از رهبری حضوری زلال همانند آب، جاری مثل رود و عمیق چون اقیانوس بود.

حجت الاسلام یعقوبی با یادآوری اینکه در مراسم استقبال روز چهارشنبه مردم خراسان شمالی، رهبری اسلام را چون نگینی در بر گرفته بودند، اظهار داشت: در نظام اسلامی رابطه مردم با ولایت همانند رابطه نگین و انگشتری است که در آن مردم ولی امر خود را چون نگین احاطه می‌کنند.

وی افزود: استقبال تاریخی مردم خراسان شمالی از رهبری بار دیگر به همگان ثابت کرد که ولایت فقیه بر دل‌ها حکومت می‌کند و رهبری انقلاب در دل افراد این جامعه اسلامی جای گرفته است.

خطیب نماز جمعه بجنورد استقبال از پیامبر اکرم(ص) در زمان ورود به مدینه، استقبال از امام رضا(ع) در زمان ورود به نیشابور، استقبال از امام خمینی(ره) در زمان ورود به کشور در 12 بهمن 57 و استقبال از سفرهای رهبر انقلاب در سفر به استان‌های مختلف کشور را چهار استقبال بزرگ دنیای اسلام از صدر تشکیل این دین الهی دانست و اظهار داشت: این مسئله که سه مورد از استقبال‌های بزرگ تاریخ اسلام در کشور ایران روی داده نشانگر نهایت عشق و ارادت مردم مسلمان این آب و خاک به دین اسلام و ولایت است.

وی افزود: بر اساس اصول دین اسلام توحید بدون امامت و ولایت پذیرفتنی نیست و مردم ایران نیز همواره ثابت کرده‌اند که توحید همراه با ولایت را با تمام وجود پذیرفته و اعتقاد دارند.

به گفته حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی توحید بی ولایت ثمری ندارد و اهالی خراسان شمالی نیز در جریان سفر رهبری به این استان نهایت عشق و اردات خود را به ولی امر مسلمین جهان نشان دادند.

برپایی نماز شکر به شکرانه حضور رهبری در خراسان شمالی

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به حضور هشت روزه رهبری انقلاب در خراسان شمالی عنوان کرد: رهبری در روز چهارشنبه و در موعد برگزاری زیارت خاصه امام رضا(ع) وارد خراسان شمالی شدند و به نام امام هشتم، هشت روز در استان باب الرضا اقامت خواهند داشت.

حجت الاسلام یعقوبی همخوانی ورود و حضور رهبری در دیار باب الرضا را امری مبارک و فرخنده اعلام کرد و افزود: به برکت این حضور و به شکرانه این میزبانی از امشب تا زمان عزیمت رهبری انقلاب از خراسان شمالی، مردم این استان در بین نماز مغرب و عشا، دو رکعت نماز شکر به جای می‌آورند.



شهادت بابرکت ترین مولود روی زمین

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 29 ذی القعده و سالروز شهادت حضرت امام محمدتقی جوادالائمه(ع) عنوان کرد: خداوند کریم امام جواد(ع) را در سن 47 سالگی امام رضا(ع) به وی بخشید و امام رضا(ع) نیز در هنگام تولد این امام معصوم وی را بابرکت ترین مولود روی زمین دانست.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه امام جواد(ع) در سن 9 سالگی به امامت رسید، اظهار داشت: دشمنان اسلام در همان زمان نیز از طرق مختلف سعی در انقطاع نسل ولایت داشتند که با لطف پرودگار موفق نشده و نسل ولایت پس از گذشت بیش از هزار و 400 سال تداوم داشته و بر قلوب مسلمین جهان حاکمیت می‌کند.

