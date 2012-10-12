طعنه دولت سوریه به اردوغان/ تسلیحات کشف شده در هواپیمای سوری را نشان بده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه الحیات ، دمشق اتهامات مطرح شده از سوی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه درباره حمل تسلیحات روسی در هواپیمای مسافربری سوریه را دروغین و بی پایه و اساس خواند.

در بیانیه وزارت اطلاع رسانی سوریه در این باره آمده است : هواپیمای سوری حمل سلاح و تجهیزات نظامی نبوده و اظهارات اردوغان در این باره صحت ندارد.

در این بیانیه تاکید شده است : اردوغان حداقل برای اثبات راستگویی خود به مردم ترکیه باید تسلیحات مورد ادعایش را به معرض نمایش بگذارد.



خاطرنشان می شود خست وزیر ترکیه روز گذشته ادعا کرد: هواپیمای مسافربری سوریه که اخیرا در فرودگاه فرود اجباری داشت، حامل تسلیحات ساخت روسیه بوده است.

ادعای نخست وزیر ترکیه در حالی مطرح شد که "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه اخیرا سفر خود به این کشور در اعتراض به اقدام اخیر آنکارا را لغو و به زمان دیگری موکول کرده بود.