خواهان عضویت در منطقه یورو نیستیم/ بحران یورو سالها ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شای"، "ویکتور اوربان"، نخست وزیر مجارستان که در حال حاضر به برلین سفر کرده است،اعلام کرد وی در حال حاضر دیگر یورو را برای کشورش نمی خواهد.

وی در گفتگو با "هندلز بلات" اظهار داشت دیگر هیچ ضرورتی برای ورود مجارستان به منطقه یورو را نمی بیند.



اوربان همچنین در این نقطه زمانی برقراری و اعمال یورو برای کشورش را غیر مسئولانه ارزیابی کرده و اظهار داشت : کشورهای جنوب اروپا بسیار زود به منطقه ارزی مشترک پیوستند و ما مرتکب چنین خطایی نخواهیم شد.

وی افزود: در ابتدا با عضویت در اتحادیه اروپا همچنین این مسئولیت به گردن کشور عضو در این اتحادیه می افتاد که در منطقه ارز مشترک اروپایی نیز وارد شود. البته زمانی که ما قرارداد عضویت در اتحادیه اروپا را امضا کردیم منطقه یورو به گونه ای دیگر به نظر می رسید. یک وظیفه برای ورود به منطقه یورو دیگر در شرایط فعلی به صورت ناخودآگاه و خودکار نمی تواند وجود داشته باشد.

نخست وزیر مجارستان بر این عقیده است که بحران بدهی های منطقه یورو همچنان سالها به طول خواهد انجامید. حداکثر ظرف مدت پنج سال این بحران بدهی به یک بحران رهبری سیاسی در اروپا تبدیل خواهد شد.