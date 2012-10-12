شهرداری 3 برابر بیش از دولت به مترو کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رنجبریان با بیان این مطلب در خصوص بحث های مطرح شده مبنی بر این که دولت یازدهم برابر دولت های قبل به مترو تهران کمک کرده است، گفت : قبل از مقایسه کمک های دولت نهم و دهم با دولت های گذشته، باید به مسائل مهمی مانند تکالیف دولت بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از سال 1384 اشاره کرد که در دولت های قبل این تکالیف وجود نداشت . همچنین باید کمک های دولت را در قیاس با کمک های شهرداری تهران مقایسه کنیم نه با کمک دولت های قبل ، زیرا توجه به حمل و نقل عمومی در حال حاضر، بالاخص پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از اهمیت بیشتری بر خوردار است.

وی افزود: بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ، دولت مکلف است مبلغ 40هزار میلیارد ریال جهت توسعه حمل و نقل درون شهری اختصاص و در بودجه سنواتی کل کشور منظور کند اما هیچ گاه از زمان تصویب قانون دولت در بودجه سنواتی کل کشور حتی 50 درصد از مبلغ فوق را پیشنهاد نکرده است.

به گفته رنجبریان، از سال 1384 تا پایان سال جاری در حدود 90 کیلومتر مسیر مترو احداث و از این مقدار 60 کیلومتر مسیر مورد بهره برداری قرار گرفته است . با توجه به افزایش تورم، قیمت تمام شده یک کیلومتر مسیر مترو با احتساب تجهیزات ثابت و متحرک از 300میلیارد ریال به 700 میلیارد ریال افزایش یافته است که به طور متوسط می توان قیمت تمام شده یک کیلومتر مسیر مترو را 500 میلیارد ریال برآورد کرد که با یک حساب سرانگشتی فقط احداث 90 کیلومتر مسیر و بهره برداری از 60 کیلومتر از خطوط مترو ، مبلغی در حدود 50 هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشت. از طرفی مطابق قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی ، دولت می بایست تا 50 درصد از هزینه های ایجاد مترو را پرداخت کند که در دولت نهم و دهم تنها مبلغ 630،12 میلیارد ریال به متروی تهران پرداخت شده است که این رقم تنها 25 درصد از هزینه های متروی تهران را پوشش می دهد نه 50 درصد.

وی با بیان اینکه در این میان باید دید که شهرداری تهران طی سالهای 84 تا 91 چه مبلغی را به متروی تهران پرداخت کرده است، افزود: شهرداری تهران در طی این سالها مبلغ 156،38 میلیارد ریال در وجه شرکت متروی تهران کارسازی کرده است که عملاً مشاهده می شود کمک شهرداری در مقایسه 3 برابر بیشتر از دولت بوده و 75 درصد از هزینه های ساخت مترو را پوشش داده است و در واقع کسری دولت در پرداخت ها از سوی شهرداری تهران جبران شده است.

مدیرکل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: مقایسه کمک های دولت نهم و دهم با دولت های قبل مقایسه نادرستی است زیرا روند توسعه خطوط مترو بعد از سال 84 شتاب مضاعفی یافته است ، تا قبل از سال 84 تنها سالانه 5/2 کیلومتر مترو احداث می شد در صورتی که در حال حاضر و با توجه به امکانات ایجاد شده طی این سالها نظیر بکارگیری 4 دستگاه حفار تمام اتوماتیک و 3 کارخانه تولید سگمنت ، سالانه بیش از 15 کیلومتر مسیر مترو احداث می شود.

وی با تاکید براینکه از اعتبارات مصوب احداث و تکمیل خطوط اولویت دار متروی تهران در بودجه سنواتی کل کشور طی سال های 1384-1390، تنها 70 درصد از اعتبارات مصوب پرداخت شده است گفت : اعتبارات مصوب حوزه حمل و نقل هر ساله علی رغم پیشنهاد اولیه دولت با افزایش چشمگیری توسط مجلس روبرو شده است و انتظار می رود که دولت نیز نسبت به پرداخت 100درصدی اعتبارات مصوب و عدم کاهش اعتبارات تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی توجه و اهتمام جدی داشته باشد.

رنجبریان گفت: مطابق قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، می بایست مبلغ یک میلیارد دلار از محل حساب صندوق ذخیره ارزی و در حال حاضر صندوق توسعه ملی جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه به متروی تهران پرداخت می شد که به رغم پیگیری های مکرر و دریافت مجوز های مختلف پس از گذشت سه سال از تصویب، تا کنون حتی یک ریال از این مبلغ به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

مدیرکل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد: دولت در طی سال های 84 تا کنون مبلغ 878,1 میلیارد ریال از بابت یارانه بلیت مترو پرداخت کرده است که تنها 49 درصد از اعتبارات مصوب است .در این مدت شهرداری تهران رقم 849،4 میلیارد ریال یعنی نزدیک به 6/2 برابر بیشتر از دولت، یارانه به متروی تهران پرداخت کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: با احتساب کمک های عمرانی و جاری دولت های نهم و دهم ، در مجموع دولت 14000 میلیارد ریال به متروی تهران پرداخت کرده است ، این در حالی است که در این مدت شهرداری 46000 میلیارد ریال به متروی تهران پرداخت کرده و در مجموع می توان گفت که شهرداری سه برابر بیش از دولت به توسعه و بهره برداری مترو کمک کرده است.