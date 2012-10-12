قتل پایان درگیری به خاطر رانندگی خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 17 و 31 دقیقه 30 مهر سال 86 ماموران پلیس از قتل مرد جوانی در بلوار سردار جنگل با خبر شدند. ماموران پس از حضور در محل متوجه شدند ، مقتول حسین نام داشته که در جریان درگیری با دو پسر جوان با ضربه های مشت و لگد آنها به قتل رسیده است.

در ادامه با تجسس های گسترده هویت متهمان به نام های محمد و حمیدرضا شناسائی شد و ماموران آنها را دستگیر کردند. دو پسر جوان پس از دستگیری مدعی شدند، شب حادثه ما خیلی با سرعت رانندگی می کردیم. در یک لحظه نزدیک بود با مقتول تصادف کنیم. به همین خاطر او اعتراض کرد و در بلوار سردار جنگل سد راه ما شد.او با آچار به طرفمان حمله کرد و ما مجبورشدیم از خود دفاعکنیم.

پس از تحقیقات پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهمان قتل را غیرعمد تشخیص داده و هر کدام از متهمان را به پرداخت نصف دیه محکوم کردند.

با اعتراض اولیای دم پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاده شد کف قضات دیوان عالی کشور با توجه به اظهارات شاهدان و متهمان که مدعی بودند در دفاع از خود مرتکب قتل شده اند ، حکم را تائید کردند.