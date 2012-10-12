  1. ورزش
۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

پایان اردوی فولاد خوزستان با پیروزی برابر سایپا

پایان اردوی فولاد خوزستان با پیروزی برابر سایپا

اردوی تیم فوتبال فولاد خوزستان با انجام دیدار دوستانه با سایپا و پیروزی برابر این تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولادخوزستان که هفته گذشته برای برپایی اردوی آماده سازی راهی کردان کرج شده بود، روز گذشته (پنجشنبه) به مصاف سایپا رفت و با تک گل عباس پورخسروانی حریفش را شکست داد.

فولاد روز چهارشنبه هم موفق شده بود با نتیجه 2 بر صفر داماش را شکست بدهد. بازیکنان تیم فولادخوزستان امروز راهی اهواز می‌شوند و پس از یک روز استراحت، از یکشنبه تمرینات خود را از سر می‌گیرند. حسین فرکی، سرمربی فولادخوزستان در تهران می‌ماند و یکشنبه عازم اهواز خواهد شد.

فولاد خوزستان روز جمعه آینده در چارچوب مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر میهمان گهر دورود است.

کد مطلب 1717955

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