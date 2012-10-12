شگفتی جهان اسلام از وحدت شیعه و سنی در ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر در گردهمایی " پیامبر اسلام (ص) محبوب قلب‌ها " در جمع زائران اهل سنت استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در مدینه منوره، گفت: گفت: محبت و علاقه‌ای که بین شیعه و سنی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد برای بسیاری‌ از کشورها موجب شگفتی است و واقعا حضور اهل سنت در بعثه مقام معظم رهبری باعث خرسندی است.



سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی با اعلام اینکه رفتار پیامبر اکرم (ص) نشانگر حاکمیت ادب و اخلاق در خانواده بود، تصریح کرد: ایشان در رفتارهای اجتماعی الگوی ماست، هیچ‌وقت پیامبر اعظم (ص) افراد را از خود طرد نمی‌کردند و با همه اشخاص، رفتاری مهربانانه داشتند.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر اینکه باید دست از تحمیل عقیده برداریم و این افتخار ماست که قرآن می‌فرماید "ادع الی سبیل ربک بالموعظة"در منطق اسلام فحاشی، بدگویی و دشنام دادن وجود ندارد، اظهار داشت: جان و آبروی مردم برای پیامبر(ص) بسیار مهم بودند، نباید فراموش کنیم که سیره نبی‌مکرم اسلام (ص) بزرگترین منبع برای جهان اسلام است و متاسفانه دوری از این سیره، مشکلاتی را برای مسلمانان جهان پدید آورده و موجب جسارت به ساحت نبی مکرم اسلام (ص) شده است.



این مقام مسئول همچنین به نتایج سفر با عظمت حج اشاره کرد و افزود: انشاءالله تمامی ما پس از این سفر الهی شاهد چنین نتایجی باشیم. نخست، در این سفر سعی کنیم از رسول خدا (ص) درس بگیریم و پس از بازگشت به وطن، زندگی خود را مطابق با سیره آن بزرگوار قرار دهیم تا اگر عملکرد ما خدمت آن بزرگوار عرضه شد، مورد تایید رسول گرامی اسلام (ص) قرار گیرد. دوم اینکه، در این سفر نورانی زندگی کردن با خدا و پیامبر گرامی اش (ص) را تمرین کنیم.



سرپرست حجاج ایرانی با تاکید بر اینکه در مقابل حجرالاسود با خدا پیمان ببندیم و از درگاه ایزد منان طلب مغفرت کنیم، تبیین کرد: همه ما باید در برابر خدا و پیامبر (ص) احساس مسئولیت کنیم و نباید در برابر توهین به پیامبر اسلام (ص) ساکت بمانیم.



در ابتدای این گردهمایی، حجت‌الاسلام عطاران مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و ستادی این مدیریت درباره کاروان‌های اهل سنت ارائه کرد.