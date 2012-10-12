ایرج افشار افتخاری برای جهان اسلام/ لزوم آشنایی جوانان با شخصیتهای علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی پنجشنبه شب در آیین نکوداشت هشتاد و هفتمین زادروز استان ایرج افشار در کتابخانه وزیری یزد اظهار داشت: افشار پاسدار فرهنگ غنی ایران اسلامی است و وظیفه همه ما پاسداری از حرمت مرحوم افشار است زیرا او همه چیز را برای آینده پر فروغ این مرز و بوم گردآوری کرد .

وی تاکید کرد: باید ایرج افشار را برای جوانان و نسل‌های آینده معرفی کنیم تا با فرهنگ غنی خود آشنا شوند .

دشتی برگزاری این گونه مراسم ها را گامی در راستای آشنایی با شخصیت های بزرگ علمی کشور دانست و افزود: برگزاری چنین مراسم هایی برای نسل جوان ضروری است.

یکی از شاعران و نویسندگان برجسته استان یزد نیز در این مراسم با تاکید بر بهره ‌گیری از فرهنگ غنی ایرانی در بین جوانان اظهار داشت: وقت آن فرا رسیده تا ببیشتر به فرهنگ خود توجه کنیم و خویشتن خویش را دریابیم .

غلامرضا محمدی گفت: متاسفانه توجه جوانان ما به فرهنگ غرب بیشتر شده است و چندان توجهی به فرهنگ غنی خود ندارند .

محمدی تاکید کرد: کنکاش و کاوش را باید در شخصیت‌هایی چون افشار بیشتر مورد توجه قرار دهیم تا نسل جوان بیش از پیش با فرهنگ اصیل خود آشنا شوند .

یکی از دوستان و شاگردان نزدیک استاد افشار نیز در این مراسم با اشاره به برخی ویژگی‌های افشار گفت: افشار هرگز از خودش سخن نمی گفت به همین دلیل از شخصیت مرحوم افشار چیزی در دست نداریم و باید این خصوصیات را از دیگران بشنویم .

جمشید کیانفر با بیان اینکه از دید من افشار یک نفر نیست بلکه ده‌ها نفر است، بیان داشت: افشار به تعداد زبانی که می‌دانست و حرفه و هنری که داشت، دارای شخصیت بود .

وی ایرج افشار را نهادسازی خواند که در طول عمر خود ده‌ها فعالیت فرهنگی انجام داد و نهادهای فرهنگی را بنیان نهاد که امروزه مشغول فعالیت در حوزه فرهنگی هستند .

کتاب‌شناس، مصحح و بازنشسته کتابخانه ملی افزود: امروز در کشور کمتر شخصیتی را می‌توان یافت که وامدار افشار نباشد و حتی ناشران در این زمینه وامدار افشار بودند .