استعلام پرونده متقاضیان از ثبت اسناد/ متقاضیان از سال 84 به بعد نباید ملک داشته باشند

سعید صابونی در گفتگو با مهر با اشاره به دستورالعمل واگذاری مسکن مهر، اظهار داشت: پرونده متقاضیان جهت استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بررسی می شود که استعلام برای مشخص شدن عدم مالکیت متقاضیان مسکن مهر از تاریخ اول فروردین 84 انجام می گیرد.

مدیرعامل شهر جدید پرند افزود: پس از بررسی استعلام از پرونده متقاضیان اگر مشخص شود که متقاضی، همسر یا فرزندان بالای 18 سال وی، ملک یا زمینی از این تاریخ در استان تهران به نامشان ثبت شده باشد، در هر مرحله از ثبت نام که قرار دارند واگذاری مسکن مهر به آنها منتفی می شود.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای اعلام شرایط، در فرم شماره 3 به متقاضیان که در مرحله ابتدایی ثبت نام در شهر پرند به امضای آنان رسیده است انجام می گیرد.

صابونی با بیان اینکه احراز صلاحیت برای واگذاری واحدهای مسکن مهر در پرند ضروروی است، بیان کرد: بنابراین تمامی متقاضیانی که تاییدیه 5 سال سکونت خود را از شرکت عمران شهر پرند دریافت کردند و هم اکنون در مرحله تحویل کلید یا دریافت کارت قسط هستند باید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران استعلام بگیرند.

مدیرعامل شهر جدید پرند ازود: این افراد باید به ازای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل بالای 18 سال مبلغ 8 هزار تومان (به ازای هر نفر) به شماره حساب سیبا بانک ملی (2171321270000) و شناسه (0756) به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران واریز کنند و فیش مربوطه را به کارگزاری شرکت عمران پرند تحویل دهند و نتیجه استعلام تا 10 روز بعد به آنها اعلام می شود.