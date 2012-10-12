برداشت گیاه "شیرین بیان" از مراتع ملی اردبیل ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسین زاده ظهر جمعه در جریان توقیف سه کامیون حامل گیاه شیرین بیان در اردبیل گفت: شیرین بیان گیاهی است خودرو که در زمینهای شنی و رسی قابل رویش بوده و برداشت آن از مراتع ملی ممنوع اعلم شده است.

وی افزود: برداشت شیرین بیان از مزارع شخصی در صورتی که مجوز لازم وجود داشته باشد، بلامانع است اما اگر مالکان زمین مجوز لازم را نداشته باشند حق برداشت این گیاه را ندارند.

به گفته سرپرست منابع طبیعی استان برداشت شیرین بیان از مراتع ملی غیر قانونی است و کسانی که اقدام به برداشت این گیاه بکنند مجرم تلقی شده و به عنوان تخریب کنندگان مراتع ملی و پوشش گیاهی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه شیرین بیان در صنعت داروسازی استفاده می شود، تصریح کرد: این گیاه برای زخم معده، شکم درد، جلوگیری از حالت تهوع و بسیاری از بیماریهای عفونی مفید و موثر بوده و از ارزش بالایی برخوردار است.

حسین زاده یادآور شد: گیاه شیرین بیان ریشه اش بسیار عمیق است و برداشت آن باعث تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی می شود.

وی همچنین با اشاره به توقیف سه کامیون حامل گیاه شیرین بیان در اردبیل توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی اردبیل عنوان کرد: در این خصوص سه نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مسئول ادامه داد: سه دستگاه کامیون حامل شیرین بیان در اردبیل توسط مامورین حفاظت منابع طبیعی که قصد حمل این گیاه خودرو به شیراز را داشتند، توقیف شده است.

وی از مردم طبیعت دوست استان خواست در صورت مشاهده برداشت گیاه شیرین بیان مراتب را به مامورین حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل اطلاع دهند.

