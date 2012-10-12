سال گذشته 3 هزار کودک در تصادف کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی در کارگاه آموزشی «کودک و ترافیک» که به موضوع آسیبشناسی ایمنی و سلامتی کودکان در جریان ترافیک شهر و رفت آمدهای شهری اختصاص داشت، با بیان این مطلب گفت: حتی یک سرویس مدرسه استاندارد در کشور نداریم و از روی ناچاری مجبوریم دانشآموزان را به سرویسهای موجود بسپاریم و بین دو گزینه بد و بدتر، یکی را انتخاب کنیم.
وی افزود: علت این موضوع کمکاری خودروسازان داخلی است که باید خط تولید خودروهای سرویس مدارس را راهاندازی کنند و این که سال گذشته حتی یک دانشآموز استفاده کننده از سرویسهای مجاز مدارس کشته یا مصدوم نشده دلیل نمیشود خودروسازان دست روی دست بگذارند.
نوروزی با اشاره به این که کودکان زیر 9 سال به هیچ عنوان اجازه ندارند روی صندلی جلوی خودرو بنشینند، اظهار کرد: راننده و سرنشین جلو آسیبپذیرترین سرنشینان خودرو هستند و این در حالی است که اگر خودرو مجهز به کیسه هوا (ایربگ) هم باشد، کودکی که بر روی صندلی جلوی خودرو نشسته چنانچه بر اثر تصادف کشته نشود، احتمالاً در اثر خفگی جان خود را از دست میدهد.
وی با تاکید بر این که سال گذشته 3 هزار کودک و نوجوان در تصادفات رانندگی کشورمان جان خود را از دست دادند، اضافه کرد: این در حالی است که در چنین شرایطی با یک تصمیم اشتباه سن معاینه فنی به 5 سال کاهش یافته در صورتی که حتی اگر یک کودک جان خود را بر اثر نقص فنی خودرو از دست دهد، گناه کسانی که این مصوبه را به تصویب رساندند قابل بخشش نیست.
نوروزی با اشاره به این که کودکان بر اثر آلودگی هوا در معرض خطر ابتلا به انواع سرطانها قرار دارند، اعلام کرد: هنگامی که سرطان به سراغ کودکان میآید، بین پسر وزیر و وکیل و دختر کارگر و کارمند و فرزند خانواده پر درآمد و خانواده کم درآمد، هیچ گونه فرقی نمیگذارد و ممکن است هر کودکی به این عارضه مبتلا شود.
افزایش سکته قلبی در تهران از آثار آلودگی هواست
در ادامه یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به عنوان دیگر سخنران این کارگاه، گفت: ذرات معلق سطح اکسیژنگیری ریه را کاهش و میزان غلظت خون را افزایش میدهند و در این میان ماسکهایی که استفاده از آنها به منظور جلوگیری از ورود ذرات معلق به دهان و بینی متداول است، بر خلاف تصور عمومی به هیچ عنوان جلوی ورود این ذرات به سیستم تنفسی را نمیگیرد.
وی با اشاره به این که استاندار روزانه ذرات معلق 150 میکروگرم بر متر مکعب است اما استاندار سالانه آن 60 میکروگرم بر متر مکعب است، افزود: بر اساس استاندارد سالانه آلودگی هوا، حتی یک روز پاک هم در هوای تهران وجود ندارد.
به گفته رشیدی، افزایش سکتههای قلبی در تهران از آثار و عوارض آلودگی هواشت. بحث آلودگی هوا بعضی آلایندها با چشم دیده نمیشوند اما ناقض جدی سلامت افراد و بهداشت جامعه هستند که به عنوان نمونه میتوان کوتاهی در کنترل بخارات بنزین در انواع خودروها و موتورها را نام برد که وقتی در آنها مینشینیم یا از کنارشان رد میشویم، بوی بنزین از آنها میآید.
خودروسازان به جای حمایت از آهو، از کودکان حمایت کنند
وی با بیان این که تلمباری از قوانین اجرا نشده در زمینه آلودگی هوا داریم که در دوره هیچ دولتی، چه دولت آقای هاشمی رفسنجانی، چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدینژاد، اجرایی نشدهاند، گفت: مردم تهران مجبور به تحمل آلودگی هوا هستند و در شرایط موجود چارهای جز تحمل این آلودگی ندارند.
رشیدی با انتقاد از ارائه انواع طرحهای عجیب و غریب و طرح بحثهای غیر کارشناسی در زمینه آلودگی هوا، افزود: مطرح کردن موضوعاتی همچون کاهش آلودگی هوا از طریق آبپاشی شهر با هواپیماهای سمپاش، مهپاشی شهر با دستگاههای چند کاره و بارور کردن ابرها، بیش از آن که از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد به جوک شباهت دارد.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا در پایان سخنان خود، خودروسازان را مورد انتقاد جدی قرار داد و خاطرنشان کرد: میتوان گفت شرکتهای خودروساز هیچ تعهد اجتماعی نسبت به جامعه ندارند و مسئولیت اخلاقی آنها به حمایت از چند راس آهو محدود شده که بهتر است خودروسازان به جای حمایت از آهوها که شبیه یک پُز و ژست رسانهای است، از کودکان حمایت کنند.
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