سال گذشته 3 هزار کودک در تصادف کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی در کارگاه آموزشی «کودک و ترافیک» که به موضوع آسیب­شناسی ایمنی و سلامتی کودکان در جریان ترافیک شهر و رفت آمدهای شهری اختصاص داشت، با بیان این مطلب گفت: حتی یک سرویس مدرسه استاندارد در کشور نداریم و از روی ناچاری مجبوریم دانش­آموزان را به سرویس­های موجود بسپاریم و بین دو گزینه بد و بدتر، یکی را انتخاب کنیم.

وی افزود: علت این موضوع­ کم­کاری خودروسازان داخلی است که باید خط تولید خودروهای سرویس مدارس را راه­اندازی کنند و این که سال گذشته حتی یک دانش­آموز استفاده کننده از سرویس­های مجاز مدارس کشته یا مصدوم نشده­ دلیل نمی­شود خودروسازان دست روی دست بگذارند.

نوروزی با اشاره به این که کودکان زیر 9 سال به هیچ عنوان اجازه ندارند روی صندلی جلوی خودرو بنشینند، اظهار کرد: راننده و سرنشین جلو آسیب­پذیرترین سرنشینان خودرو هستند و این در حالی است که اگر خودرو مجهز به کیسه هوا (ایربگ) هم باشد، کودکی که بر روی صندلی جلوی خودرو نشسته چنان­چه بر اثر تصادف کشته نشود، احتمالاً در اثر خفگی جان خود را از دست می­دهد.

وی با تاکید بر این که سال گذشته 3 هزار کودک و نوجوان در تصادفات رانندگی کشورمان جان خود را از دست دادند، اضافه کرد: این در حالی است که در چنین شرایطی با یک تصمیم اشتباه سن معاینه فنی به 5 سال کاهش یافته در صورتی که حتی اگر یک کودک جان خود را بر اثر نقص فنی خودرو از دست دهد، گناه کسانی که این مصوبه را به تصویب رساندند قابل بخشش نیست.

نوروزی با اشاره به این که کودکان بر اثر آلودگی هوا در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان­ها قرار دارند، اعلام کرد: هنگامی­ که سرطان به سراغ کودکان می­آید، بین پسر وزیر و وکیل و دختر کارگر و کارمند و فرزند خانواده­ پر در­آمد و خانواده کم درآمد، هیچ گونه فرقی نمی­گذارد و ممکن است هر کودکی به این عارضه مبتلا شود.

افزایش سکته قلبی در تهران از آثار آلودگی هواست

در ادامه یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به عنوان دیگر سخنران این کارگاه، گفت: ذرات معلق سطح اکسیژن­گیری ریه را کاهش و میزان غلظت خون را افزایش می­دهند و در این میان ماسک­هایی که استفاده از آن­ها به منظور جلوگیری از ورود ذرات معلق به دهان و بینی متداول است، بر خلاف تصور عمومی به هیچ عنوان جلوی ورود این ذرات به سیستم تنفسی را نمی­گیرد.

وی با اشاره به این که استاندار روزانه ذرات معلق 150 میکروگرم بر متر مکعب است اما استاندار سالانه آن 60 میکروگرم بر متر مکعب است، افزود: بر اساس استاندارد سالانه آلودگی هوا، حتی یک روز پاک هم در هوای تهران وجود ندارد.

به گفته رشیدی، افزایش سکته­های قلبی در تهران از آثار و عوارض آلودگی هواشت. بحث آلودگی هوا بعضی آلایندها با چشم دیده نمی­شوند اما ناقض جدی سلامت افراد و بهداشت جامعه هستند که به عنوان نمونه می­توان کوتاهی در کنترل بخارات بنزین در انواع خودروها و موتور­ها را نام برد که وقتی در آن­ها می­نشینیم یا از کنارشان رد می­شویم، بوی بنزین از آن­ها می­آید.

خودروسازان به جای حمایت از آهو، از کودکان حمایت کنند

وی با بیان این که تلمباری از قوانین اجرا نشده در زمینه آلودگی هوا داریم که در دوره هیچ دولتی، چه دولت­ آقای هاشمی رفسنجانی، چه دولت آقای خاتمی و چه دولت آقای احمدی­نژاد، اجرایی نشده­اند، گفت: مردم تهران مجبور به تحمل آلودگی هوا هستند و در شرایط موجود چاره­ای جز تحمل این آلودگی ندارند.

رشیدی با انتقاد از ارائه انواع طرح­های عجیب و غریب و طرح بحث­های غیر کارشناسی در زمینه آلودگی هوا، افزود: مطرح کردن موضوعاتی همچون کاهش آلودگی هوا از طریق آب­پاشی شهر با هواپیماها­ی سم­پاش، مه­پاشی شهر با دستگاه­های چند کاره و بارور کردن ابرها، بیش از آن­ که از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد به جوک شباهت دارد.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا در پایان سخنان خود، خودروسازان را مورد انتقاد جدی قرار داد و خاطرنشان کرد: می­توان گفت شرکت­های خودروساز هیچ تعهد اجتماعی نسبت به جامعه ندارند و مسئولیت اخلاقی آن­ها به حمایت از چند راس آهو محدود شده که بهتر است خودروسازان به جای حمایت از آهوها که شبیه یک پُز و ژست رسانه­ای است، از کودکان حمایت کنند.

