تمدید مجوز تجاوز ارتش ترکیه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، پارلمان ترکیه شب گذشته با بی اعتنایی به مخالفتهای شدید بغداد مجوز عملیات ارتش در شمال عراق و ادامه عملیات برون مرزی را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

مجوز عملیات ارتش ترکیه درباره عملیات برون مرزی در شمال عراق با هدف حمله علیه اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" درحالی تمدید می شود که مجوز قبلی در روز 17 اکتبر (26 مهر ماه) به پایان می رسد.

پیش از این علی الدباغ سخنگوی دولت عراق با صدور بیانیه ای خواستار توقف حملات ارتش ترکیه به PKK در خاک عراق شده و این اقدام ترکیه را در تضاد با حسن همجواری خوانده بود.

کارشناسان این درخواست عراق را ناشی از وجود تنش در روابط دو کشور در پی پناه دادن ترکیه به طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهور عراق می دانند.