شيراك خواهان كاهش فشار اروپا به ايران و اجازه دادن براي ادامه غني سازي به اين كشور است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، چند ديپلمات اعلام كردند كه نتيجه اين تغيير موضع و فشار شيراك به وزارت امور خارجه آن كشور، اين بود كه وزارت خارجه مخالفت خود با برنامه هاي هسته اي ايران كاهش داد.

يك ديپلمات متعلق به سه كشور گفتگو كننده (آلمان، انگليس و فرانسه) با اعلام اين مطلب كه رئيس جمهور فرانسه حرف آخر را در سياست خارجي آن كشور مي زند گفت:"ژاك شيراك كسي است كه پيشنهاد اخير ايران را دريافت كرده است".

گرچه اين ديپلماتها سعي دارند با اعلام اين اخبار نشان دهند كه اختلافاتي بين وزارت امور خارجه فرانسه و شيراك رئيس جمهور آن كشور بروز كرده است ليكن "ژان باتيسته متي" سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه هرگونه بروز اختلاف بين آن وزارتخانه و شيراك را رد و اعلام كرد : " فرانسه در پرونده ايران موضع واحدي دارد".

همچنين اين درحالي است كه ساير ديپلمات ها از سه كشور اروپائي گفتگو كننده با ايران تائيد كردند كه شيراك از گفتگوكنندگان فرانسوي درخواست كرده است تا پيشنهاد ايران را كه بر اساس آن به آن كشور اجازه داده مي شود تا يك كارخانه غني سازي اورانيوم با 3000 سانتريفوژ داشته باشد، بررسي كنند.

يكي از اين ديپلمات ها اعلام كرد :"به نظر مي رسد شيراك در اين ماجرا كمي از ديگران پيش است اما اظهارات وي در واقع بيانگر موضع رسمي دولت فرانسه پيرامون تضمين هاي عيني نيست و من فكر مي كنم كه وي بيش از آنكه در باره چيزهاي ديگر صحبت كند در خصوص توطئه داخلي در پاريس، صحبت مي كند".

يك ديپلمات ديگر نزديك به گفتگوهاي تاكيد كرده است كه تصميم براي بررسي پيشنهاد ايران تاحدودي همراه با نزاكت ديپلماتيك بود اما ديگر ديپلماتها اعلام كردند كه اين تصميم گيري شيوه اي براي دوري از مواضعي بود كه مي تواند نامزدهاي ميانه رو انتخابات رياست جمهوري ايران در 17 ژوئن را كه تمايل به همكاري با غرب دارند ، تخريب كند.

ديپلماتي ديگر گفت:ما نمي خواهيم قبل از ژوئن(خرداد ) كاربيشتري صورت دهيم.

اين درحالي است كه وقتي كه گفتگوهاي ايران با اروپا در ژانويه آغاز شد سه كشور اروپائي به اتفاق آراء با برنامه هاي غني سازي اورانيوم مخالفت كردند.

رويترزهمچنين گزارش داد كه ديپلماتهاي نزديك به گفتگوها افزودند: شيراك جزوآن كساني است كه فكر مي كند پيشنهاد ايران ممكن است قابل پذيرش باشد و موضع اروپا هنوز هم همين است.

سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا موضع آن كشور درباره برنامه هاي غني سازي اورانيوم از سوي ايران تغيير كرده گفت:"خواست ما اين است كه بتوانيم از ايران تضمين هاي عيني بگيريم كه از برنامه هاي هسته ايش براي اهداف صلح آميز استفاده كند".