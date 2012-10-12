به گزار خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه ایتالیایی "گاتزتادلاسپورت"، سیلویو برلوسکونی رئیس میلان قصد دارد 30 درصد از سهام این باشگاه به ارزش 250 میلیون یورو را به موسسه قطری بفروشد.

این قرارداد شامل حق پخش بازی‌های میلان نیز می‌شود که طی آن شبکه الجزیره تمامی حق پخش بازی‌های میلان را در اختیار خواهد داشت.

میلان برای اینکه بتواند طبق قوانین فرپلی مالی یوفا پیش رود تابستان گذشته تقریبا تمامی بازیکنان نامی خود از جمله "زلاتان ایبراهیموویچ" و "تیاگو سیلوا" را به فروش رساند.

باشگاه میلان بدهی بسیار زیادی دارد و گفته می‌شود 250 میلیون یورویی را که از قطری‌ها دریافت می‌کند قصد دارد برای ساخت یک ورزشگاه اختصاصی جدید هزینه کند.

این موسسه قطری که قرار است 30 درصد سهام میلان را خریداری کند همان موسسه مالک باشگاه پاریسن ژرمن فرانسه است.