به گزارش خبرگزاري "مهر"، هاشمي رفسنجاني در ديدار با اعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) با تاكيد بر اينكه توسعه كشور از راه دانشگاهها ميسر است، گفت: دانشجو داراي كرامت، شخصيت، شور و آگاهي سياسي خاص يك جوان تحصيلكرده است و يكي از سرمايه هاي اصلي مديريت آينده كشور را تشكيل مي دهد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را براي جمهوري اسلامي ايران يك حق مسلم و اساسي خواند و گفت: معتقدم روند اعتمادسازي با كشورهاي اروپايي در سايه مذاكرات عزتمند بايد ادامه يابد و مخالف ايجاد تنش براي كشور هستم.

وي افزود: براي سازندگي و توسعه ايران و تحقق تمدن اسلامي، نياز به آرامش و وحدت داخلي و جلوگيري از تنش با خارج داريم و معتقدم در حدامكان بايد با ديپلماسي فعال و با حفظ كرامت و عزت كشور با دنيا به تفاهم برسيم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني اختلاف سياسي داخلي، قدرت طلبي و ناديده گرفتن منافع و مصالح ملي در مناقشات سياسي و جناحي را بزرگترين آفت براي انسجام ملي كشور دانست و تاكيد كرد: كار كردن در چنين فضايي، مشكل و اتلاف هزينه و وقت است.

وي با انتقاد از دچار شدن به روزمره گي و اجراي سياست هاي مقعطي براي اداره كشور بويژه در مسايل اقتصادي گفت: هزينه يارانه ها از منابع ملي براي مصارف مصرفي روزمره جامعه، اتلاف منابع ملي، مانع تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار در كشور است كه بايد اصلاح شود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تصميم خود براي عدم حضوردر عرصه هاي اجرايي كشور پس از پايان مسووليت اجرايي خود گفت: در انتخابات مجلس ششم با هدف ايجاد پل ارتباطي ميان گروهها و رسيدن به تفاهم و همكاري بيشتر شركت كردم كه متاسفانه روند تحولات به نحوي شد كه عرصه را براي انجام اين هدف مناسب نديدم.

وي افزود: هنوز هم معتقدم ديگراني كه داراي دو ويژگي ظرفيت و مقبوليت عمومي هستند، عهده دار رياست جمهوري شوند ولي اگر اين شرايط محقق نشد بر حسب وظيفه اسلامي و ملي خود در انتخابات شركت خواهم كرد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به عملكرد مثبت ايران در مورد تحولات منطقه، بويژه عراق و افغانستان گفت: جمهوري اسلامي ايران، به صراحت مخالفت خود را با اشغالگران عراق اعلام كرده است و تنها راه نجات اشغالگران از باتلاق عراق را تن دادن به خواست اكثريت مردم مي داند و البته روند تحولات هم تاكنون اين مهم را به اثبات رسانده است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اشغالگران در هر صورت، متضرر واقعي در عراق بوده و خواهند بود.

بنابر اين گزارش، در آغاز اين ديدار علمشاهي عضو شوراي مركزي و مسوول كميته تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) در سخناني از آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از استوانه هاي جدي انقلاب اسلامي تجليل كرد و گفت: در مقايسه شرايط جنبش دانشجويي با 8 سال قبل، متاسفانه پي مي بريم كه جنبش دانشجويي در حال حاضر در نوعي انزوا به سر مي برد.

وي با اشاره به استقبال دانشجويان از حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري كه از نتيجه نظرسنجي ها حاصل شده است، گفت: در شرايط كنوني، هيچ گزينه اي را بهتر از جناب عالي براي حل مشكلات كشور و اداره مطلوب آن به سمت وسوي توسعه پايدار و سازندگي سراغ نداريم.

در اين ديدار، ساير اعضاي شوراي مركز دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) تحليلي از اوضاع فعلي كشور و مشكلات موجود و خطرات پيش روي و ديدگاههاي جنبشهاي دانشجويي نسبت به انتخابات نهم ارائه كردند.

همچنين در اين ديدار، سووالاتي درباره وضعيت دانشگاهها و وزارت علوم در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني انجام شد و با توجه به احتمال حضور ايشان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، سووالاتي در خصوص نحوه تعامل آيت الله هاشمي رفسنجاني با دانشگاهها، تشكلهاي دانشجويي، فعاليت هاي سياسي، اجتماعي دانشجويان، ارتقاء منزلت استادان، جايگاه دانشگاهها در توسعه علمي كشور، مباحث انرژي هسته اي، ضعف مديريت در كشور، اختلاف داخلي جناحها و گروههاي سياسي، شرايط و آينده عراق مطرح شد كه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به سوالات مطرح شده، پاسخ دادند.