شخصی که "فدرر" را به مرگ تهدید کرده بود از او عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این هوادار تنیس اظهار داشت: واقعا متاسفم. در حال بحث با طرفداران راجر فدرر بودم که ناگهان جمله‌ای احمقانه نوشتم. امیدوارم همه مرا درک کنند و ببخشند. اگر هم ممکن است این معذرت خواهی مرا به گوش فدرر و خانواده‌اش برسانند.

فدرر اعلام کرد از خبر تهدید به مرگش قبل از اینکه رسانه‌ای شود آگاه شده و تصمیمش مبنی بر به همراه نیاوردن همسر و دختران دوقلویش هیچ ربطی به این مسئله نداشته است.

فدرر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از اینکه این خبر رسانه‌ای شد کمی ناراحت شدم. این فقط بحث جمعی از هواداران تنیس در یک وب سایت کوچک بود که تبدیل شدن آن به یک خبر بزرگ کمی مرا متعجب کرد.