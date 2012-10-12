  1. ورزش
۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

شخصی که "فدرر" را به مرگ تهدید کرده بود از او عذرخواهی کرد

شخصی که "فدرر" را به مرگ تهدید کرده بود از او عذرخواهی کرد

هوادار تنیسی که هفته گذشته "راجر فدرر" را در فضای مجازی تهدید به مرگ کرده بود، از او عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هوادار تنیس اظهار داشت: واقعا متاسفم. در حال بحث با طرفداران راجر فدرر بودم که ناگهان جمله‌ای احمقانه نوشتم. امیدوارم همه مرا درک کنند و ببخشند. اگر هم ممکن است این معذرت خواهی مرا به گوش فدرر و خانواده‌اش برسانند.

فدرر اعلام کرد از خبر تهدید به مرگش قبل از اینکه رسانه‌ای شود آگاه شده و تصمیمش مبنی بر به همراه نیاوردن همسر و دختران دوقلویش هیچ ربطی به این مسئله نداشته است.

فدرر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از اینکه این خبر رسانه‌ای شد کمی ناراحت شدم. این فقط بحث جمعی از هواداران تنیس در یک وب سایت کوچک بود که تبدیل شدن آن به یک خبر بزرگ کمی مرا متعجب کرد.

کد مطلب 1718082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها