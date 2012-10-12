پرهیز از اسراف از اصول اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این هفته همدان اظهار داشت: برخی از بخش‌ها در مصرف زیاده‌روی می کنند که این امر موجب اتلاف منابع اقتصادی کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در شرایط کنونی که رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی توصیه می‌کنند از اسراف دوری کرد، گفت: برای ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تلاش را مضاعف و مصرف را اندک کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان حمایت از دولت در شرایط بحرانی را وظیفه آحاد ملت عنوان کرد و گفت: جنگ امروز دشمن با ملت ایران خیلی سنگین تر از دوران دفاع مقدس است بنابراین مردم باید همانند آن دوران از دولت حمایت کنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از علت گرانی های امروز نتیجه عملکرد دولت و بخشی از نتیجه رفتار خود مردم است، گفت: مردم باید همانند دوران جنگ تحمیلی با ایثار و فداکاری و گذشت دولت را در برابر مشکلات یاری کنند.

وی با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تعداد فرزندان خانواده گفت: جمعیت قالب ایران تا 20 سال آینده را افراد مسن تشکیل می دهند.

امام جمعه همدان اضافه کرد: باید با لقمه حلال فرزند صالح تربیت کرد.