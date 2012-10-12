استقلال از سد مس کرمان گذشت/ جانوآریو بازهم نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان از ساعت 15:30 امروز جمعه در کمپ مرحوم ناصر حجازی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری یک برصفر آبی پوشان به پایان رسید.

براساس این گزارش، امین منوچهری در دقیقه 20 تک گل استقلال را به ثمر رساند.

- حواشی دیدار دوستانه استقلال - مس کرمان به شرح زیر است:

* رضا عنایتی و حسین کاظمی، بازیکنان پیشین استقلال پیش از آغاز بازی با امیر قلعه نویی روبوسی و خوش و بش کردند.

* ابراهیم قاسمپور، سرمربی مس کرمان پیش از شروع مسابقه به اتاق امیر قلعه نویی رفت و دقایقی با او صحبت کرد.

* "جی لوید ساموئل"، بازیکن ترینیداد و توباگویی استقلال که قرار است نیم فصل به پرسپولیس برود، در این مسابقه حضور داشت و برای آبی پوشان بازی کرد.

* هاشم بیک‌زاده و سیاوش اکبرپور امروز به صورت انفرادی کنار زمین دویدند و پس از آن محل تمرین را ترک کردند.

* به جز ملی پوشان استقلال، "فابیو جانوآریو" و "رودریگو توزی" هم از دیگر غایبان آبی پوشان بودند.

* کیانوش رحمتی امروز بعد از چند دقیقه دویدن در کنار زمین مشغول یخ درمانی شد.

* کمتر از 200 تماشاگر با حضور در کمپ استقلال، شاهد مسابقه دوستانه آبی پوشان مقابل مس کرمان بودند.