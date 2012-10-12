رمز پیروزی یک جامعه آگاه سازی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با توصیه خود نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، اظهار داشت: امام رضا (ع) فرمودند: هیچ مولودی به پر خیر و برکتی امام جواد از ازل آفریده نشده است.

وی در ادامه به سال‌روز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توجه به ازدواج آسان و گسترش ان در سطح جامعه، خاطرنشان ساخت: مودت و دوستی و مهربانی در ازدواج‌ها موجب استمرار پیوندهای زناشویی می‌شود و مهریه‌های بالا دخیل نیست.

امام جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به روز نابینایان خواستار فراهم‌شدن امکانات لازم برای شکوفایی استعدادهای نابینایان شد و اضافه کرد: باید شرایط را برای حضور این افراد در سطح جامعه فراهم سازیم.

وی به سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی و استقبال پرشور مردم این استان از ایشان اشاره کرد و بیان داشت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تحریم‌ها از اول انقلاب بوده و اکنون فشار تبلیغات دشمن بیشتر شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری رمز رسیدن به تحقق اهداف نظام و مرجعیت علمی در جهان را داشتن برنامه‌ریزی دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: دشمن با ایران هسته‌ای مشکلی ندارد بلکه مشکل دشمن با ایران اسلامی است و در این راه توطئه‌های فراوانی هم می‌چیند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، ادامه داد: برقراری ارتباط قوی بین اولیا و مربیان موجب تربیت بهتر نسل جوان خواهد شد.

وی اضافه کرد: ملت ایران از آغاز حکومت اسلامی تا کنون رو به پیشرفت بوده اند، هر چند در این مسیر فرازها و فرودها دیده شده است، اما ملت ایران رو به پیشرفتند و سنگرها و قله های زیادی را کسب کرده اند.

آیت الله صفایی بوشهری در ادامه بیان داشت: رهبر معظم انقلاب؛ در جامعه پرنشاط و امیدوارانه باید پیگیری، تلاش و وحوت و همدلی و تلاش نخبگان جامعه جهت کسب جهان سلطه باشد.

وی گفت: نا امید کردن ملت ما را یکی از اهداف دشمان دانست و اظهار داشت: همین کاری که کوفیان با امیرالمومنین کردند، روح نشاط و پیشرفت را از مردم در آن زمان گرفتند. مردم ما همواره در کنار مقام معظم رهبری هستند و به جهان سلطه درس تاریخی خواهند داد.

امام جمعه بوشهر افزود: رهبری فرمودند: لازمه این پیشرفت برنامه ریزی دانش بنیان است و برنامه ریزی و همراه با کار کارشناسی شده بلند مدت باید داشت. با برنامه ریزی تهدید آنها را به فرصت و پیشرفت تبدیل خواهیم کرد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان بوشهر اضافه کرد: مردم را باید در جریان امور اقتصادی و دیگر مسائل نظام باید گذاشت و امروز رمز پیروزی یک جامعه آگاه سازی مردم است.

وی در ادامه گفت: رهبری فرمودند که ما از اول انقلاب تا کنون تحریم بوده ایم و الان در شرایط جنگ احزاب هستیم، در جنگ احزاب آن زمان اعراب با فشارهایی اقتصادی را که به نبی خدا و سپاه رسول خدا ص می آوردند، که هدفشان نابودی اسلام بود.

صفایی بوشهری در ادامه ضمن تبریک چهارشنبه که به نام روز ازدواج و سالروز پیوند حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) است بیان داشت: باید از پیوند این دو بزرگوار الگو بگیریم، و این پیوند الگوی باشد برای پیوندهای زناشویی در سطح جامعه، تا شاهد ازدواج آسان و پایین آوردن سن ازدواج باشیم.

وی بررسی اولیه برای انتخاب مناسب، مشاوره و توافق خانوادگی و مهریه کم را شرط ازداواج موفق دانست و گفت: در صورتی عدم رعایت اصول اولیه شاهد رشد طلاق در جامعه هستیم، زیرا این مهم ازدواج دو نفر نیست، بلکه دو خانواده می باشد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان و امام جمعه بوشهر گفت: مهریه بالا جوان را دچار یک بدهکاری بزرگ در ابتدای تشکیل زندگی می کند و ضامن بقا و استمرار زوجین را محبت طرفین است.