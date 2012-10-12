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۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

تیم بانوان اسکواش گلستان به لیگ برتر راه یافت

تیم بانوان اسکواش گلستان به لیگ برتر راه یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم اسکواش بانوان گلستان به لیگ برتر اسکواش راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اسکواش بانوان گلستان با کسب عنوان نائب قهرمانی لیگ دسته اول باشگاههای کشور به لیگ برتر راه یافت.

در این رقابتها که بعد از ظهر جمعه در شیراز به پایان رسید، تیم گلستان مقابل سیستان با نتیجه 3- 0 و برابر آذربایجان غربی با نتیجه 2 بر 1 به پیروزی دست یافت.

همچنین این تیم برابر تیمهای شیراز و اصفهان شکست خورد و نتیجه تیم گلستان و خراسان جنوبی نیز به دلیل غیبت تیم خراسان به سود تیم گلستان رقم خورد.

در مجموع تیم شیراز با 34 و گلستان با 32 امتیاز به عنوان قهرمان و نائب قهرمان این مسابقات راهی لیگ برتر شدند.

کد مطلب 1718093

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