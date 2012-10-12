حفظ وحدت و ایجاد شادابی در جامعه راه حل مقابله با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه گفت: مشکل تحریم‌ برای ملت ایران مشکل جدیدی نیست چرا که مردم ایران طی 33 سال اخیر همواره در معرض مشکلات فراوانی از قبیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی از جانب دشمنان بوده‌اند و با وجود تحریم های متعدد در این سالها توانستند روی پای خود بایستند.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم استان خراسان شمالی و شهر بجنورد از رهبر معظم انقلاب افزود: استقبال مردم بجنورد پاسخ قاطعی به تحریم‌ و هجمه های دشمنان در شرایط حاضر است.

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: حمایت از کار و سرمایه ایرانی مهمترین راه‌حل مشکلات اقتصادی امروز کشور است و سیاست اقتصادی کشور نباید متکی بر نفت باشد.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری در سال گذشته به استان کرمانشاه خطاب به مردم خاطرنشان کرد: استقبال بی‌نظیر مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری نمایش قدرت، مانور و یک رفراندوم به استکبار جهانی بود.

وی در ادامه با اشاره به 23 مهر سالروز شهادت چهارمین شهید محراب ادامه داد: آیت الله اشرفی اصفهانی شخصیتی عالم، لطیف، اخلاقی، روحانی، مبارز و مرجع انقلابیون در کرمانشاه بود که حق زیادی بر گردن مردم کرمانشاه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت 26 مهر ماه مصادف با اول ذی‌الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا اظهار گفت: تقوا ، اخلاق و کار سه ملاک اصلی برای آغاز زندگی است لذا جوانان و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کرده و با پایبند و ملاک قرار دادن مادیات ازداوج را سخت نکنند.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماع امروز ناشی از سختگیری در امر ازدواج است افزود: ازدواج امری مقدس و سنت رسول اکرم (ص) است که در اسلام بسیار به آن تأکید فشده است، بنابراین باید فرهنگ ازدواج آسان را در جامعه ترویج داد تا بدین طریق از بروز بسیاری از انحرافات جلوگیری شود.

وی در پایان از مردم شهید پرور کرمانشاه خواستار حضور در مراسم سالگرد علم جلیل القدر آیت الله اشرفی اصفهانی شد.