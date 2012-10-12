به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد میرعلایی دبیر جشنواره در ابتدای این مراسم خطاب به هنرمندان حاضر در مراسم گفت: شاید بعضی اوقات شنیده می‌شود که سینمای کودک از بین رفته و دیگر چنین ژانری وجود ندارد. اما من معتقدم برخی از افراد که خودشان حال خوبی ندارند، با همان وضعیت به سینما می‌نگرند و حال این حوزه را وخیم می پندارند.

وی ادامه داد: اگر قرار است سینما از عشق حرف زند، باید با از خودگذشتگی در این حوزه فعالیت کنیم؛ همه هنرمندانی که نام‌شان در این مملکت باقی مانده؛ اگر عشق در وجودشان نبود به اینجا نمی‌رسیدند.

میرعلایی تصریح کرد: فردوسی که توانست زبان فارسی را احیا کند، برای این کار سختی‌های فراوان کشید تا نام ایران باقی ماند. هر هنرمند در سایه عشق و تلاش شبانه روزی است که در تاریخ ماندگار می‌شود.

دبیر جشنواره ادامه داد: امسال بیست و ششمین دوره جشنواره است و من علاقمند بودم که 26 سازمان در بخش "جلوه‌گاه امید" حضور یابند؛ اما به رقم 24 سازمان رسیدیدم، که در نوع خود اتفاق مبارکی است و نشان می‌دهد، سازمان‌‌های مختلف دغدغه کودکان را دارند.

میرعلایی افزود: دغدغه همه ما این است که فرزندان‌مان راحت زندگی کنند و خوشا به حال آنان که همه دغدغه آن‌ها راحتی فرزندشان است؛ حالا ما جشنواره‌ای را برگزار می‌کنیم که دغدغه‌اش کودکان است. همان‌هایی که دغدغه بزرگسالان هستند.

وی ادامه داد: اما برخی حرف‌هایی می‌زنند که جای تعجب دارند؛ یک روز می‌گویند 5 فیلم برای جشنواره کم است و جشنواره مرده، حالا اما امروز که جشنواره 15 فیلم دارد؛ باز هم می‌گویند جشنواره و سینمای کودک مرده است!

دبیر جشنواره فیلم کودک تاکید کرد: در این چند سال گذشته که ما در خدمت سینمای ایران در بنیاد سینمایی فارابی هستیم حتی یک نفر از کسانی که بحث می‌کنند که سینمای کودک مرده، کوچکترین تلاشی برای احیای این سینما نکردند. میرعلایی با ابراز گلایه از مطرح کردن چنین بحث‌هایی در جشنواره فیلم کودک، گفت: من نمی‌خواستم به این صحبت‌ها پاسخ دهم؛ اما به دلیل اینکه فضای اختتامیه فضای شادی است و سعی کرده‌ایم لحظات مفرحی را برای کودکان رقم بزنیم، سعی کردم در این مراسم حرف‌هایم را بزنم، مسائلی که شاید فرصت بیان آن‌ها در جای دیگری فراهم نشود.

وی ادامه داد: ما به جای اینکه بیاییم از این جشن بزرگ، برای کودکان استفاده کنیم و از خدا بخواهیم حال ما را خوب کند، دائما می‌گوییم وضعیت خراب است؛ می‌خواهم بپرسم از این افراد که اگر بگوییم دائما حال ما خوب نیست، آیا حال‌مان بهتر می‌شود؛ آیا دیدگاهی از این مریض‌تر وجود دارد؟

میرعلایی ادامه داد: سراسر شهر به یک جشنواره بزرگ به نام فاطمه زهرا(س) مزین شده و اگر سراسر این شهر را بگردید می‌بینید که پرچم‌دار این جشنواره فرزندان شهیدانی هستند که به جرم دانش و آگاهی توسط استکبار جهانی به شهادت رسیدند. اما کسانی که دائما فضای منفی ایجاد می کنند برای یک بار هم که شده به پوستر جشنواره نگاهی دقیق نکرده‌اند و به پیام آن توجه نکردند!

میرعلایی خاطرنشان کرد: من از همه آن‌هایی که برای جشنواره امسال فیلم ساختند و همه هنرمندانی که دغدغه‌ سربلندی ایران اسلامی را دارند، تشکر می‌کنم و خدا را قسم می‌دهم که حال همه ما را خوب کند.

در ادامه این مراسم؛ دبیر جشنواره به حضور مهدی عبدخدایی دبیر کل جمعیت فدائیان اسلام و آرمیتا رضایی‌نژاد فرزند شهید رضایی نژاد دانشمند هسته‌ای کشور در سالن به عنوان میهمان ویژه اشاره کرد که میهمانان حاضر به احترام آن‌ها قیام کردند.

سپس جوایز بیست و چهار سازمان و نهاد کشور با حضور سینماگران و مسئولان مختلف شد. که در میان هنرمندان سیروس حسن‌پور برای ساخت فیلم "مروارید" بیشترین جوایز را از آن خود کرد و پس از او وحید نیکخواه آزاد هم به خاطر ساخت فیلم "فرزندخوانده" جوایز زیادی را از بخش جلوه‌گاه امید کسب کرد.

در بخش دیگری از این مراسم گروه "آرام‌دلان" متشکل از نوجوانان روشندل و ناشنوا به اجرای سرود پرداختند که به شدت مورد توجه حاضران در سالن قرار گرفت.

یکی از جوایز ویژه مراسم اختتامیه "جلوه گاه امید" تقدیر ویژه از تیم فوتبال هنرمندان ایران بود که به دلیل حمایت از کودکان مبتلا به هموفیلی با حضور حسین یاریار مدیر باشگاه هنرمندان صورت گرفت. در بخش پایانی این مراسم با حضور مدیران اجرایی جشنواره، از مدیران و کارکنان برتر سالن‌های سینمایی جشنواره تقدیر ویژه به عمل آمد.

جوایز بخش جلوه گاه امید جشنواره به این شرح به برگزیدگان اهدا شد:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان؛

کارگردان فیلم سینمایی چتر سبز، ناصر رفایی/ نویسنده فیلمنامه فیلم آقای مدیر، رضا حیدرنژاد/ بازیگر فیلم فرزند خوانده، ارشیا صادقی/ تقدیر از کارگردان فیلم مروارید، سیروس حسن‌پور

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور؛

فیلم بزرگ مرد کوچک به تهیه‌کنندگی پروانه مرزبان

انجمن توان خواهان جسمی و ذهنی فردای اصفهان؛

بهترین فیلم سینمایی مروارید/ کارگردان فیلم مروارید، سیروس حسن پور/ نویسنده فیلمنامه فیلم فرزند خوانده، وحید نیکخواه آزاد

بازیگر دانش آموز فیلم مرواید، حسین کبابی/ تقدیر از مهدی سجادزاده نماینده بخش جلوه‌گاه امید در اصفهان

انجمن سینمای جوانان اصفهان؛

کارگردان فیلم سینمایی دریا مرد، سید‌ه معصومه حجازی/ انجمن صنفی شرکت ها و موسسات سمعی و بصری/ کارگردانی فیلم بزرگ مرد کوچک، صادق صادق دقیقی/ نویسنده فیلمنامه فیلم سینمایی گرداله، نادره ترکمانی/ نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی فرزند‌خوانده، وحید نیکخواه آزاد

انجمن فیلم کوتاه ایران ؛

فیلم کوتاه خروسک: فریدون نجفی/ پرسه در رویا: شاهین شیرخانی

انجمن مدیران تولید سینمای ایران؛

مدیر تولید فیلم سینمایی مروارید، نادر مهدی زاده

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران؛

نویسنده و کارگردان فیلم گرداله، نادره ترکمانی

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان؛

نویسنده فیلمنامه آقای مدیر، رضا حیدرنژاد/ نویسنده و کارگردان فیلم مروارید، سیروس حسن پور

بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان؛

نویسنده فیلمنامه فیلم مروارید، سیروس حسن پور

بنیاد ملی مد و لباس اسلامی و ایرانی؛

کارگردان فیلم روئیدن در باد، رهبر قنبری

جشنواره – همایش روحانی در قاب سینما؛

کارگردان فیلم سینمایی بزرگ مرد کوچک، صادق دقیقی

جشنواره ملی رسانه‌های سلامت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

نویسنده فیلمنامه فیلم آدم آهنی، رحیم بهبودی‌فر

خانه مطبوعات و خبرنگاران اصفهان؛

نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی مروارید، سیروس حسن پور

سازمان بسیج جامعه زنان کشور؛

تهیه کننده فیلم بزرگ مرد کوچک، پروانه مرزبان

سازمان بهزیستی استان اصفهان؛

کارگردان فیلم مروارید، سیروس حسن‌پور

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد)؛

ارشیا صادقی بازیگر فیلم فرزند خوانده/ حسین کبابی بازیگر فیلم مروارید/ محمد جواد سلام پور بازیگر فیلم بزرگ مرد کوچک

میلاد پایاب بازیگر فیلم آقای مدیر/ فاطمه ذاکری بازیگر فیلم مروارید/ علیرضا مظفری بازیگر فیلم فرزند خوانده

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی مروارید، فریدون حسن‌پور

ستاد اقامه نماز؛

نویسنده و کارگردان فیلم فرزندخوانده، وحید نیکخواه آزاد

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی؛

تهیه‌کننده فیلم سینمایی بزرگ مرد کوچک، پروانه مرزبان/ کارگردان فیلم سینمایی مروارید، سیروس حسن پور

کانون فیلم روشنا (دانشگاه هنر)؛

کارگردان فیلم فرزند خوانده: وحید نیکخواه آزاد

موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان؛

کارگردان فیلم سینمایی مروارید، سیروس حسن پور/ کارگردان فیلم چتر سبز، ناصر رفایی/ دیپلم افتخار کارگردان فیلم فرزند‌خوانده، وحید نیکخواه آزاد

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان امروز 21 مهر ماه طی مراسمی به پایان می‌رسد.