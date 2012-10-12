تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزادش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر جمعه در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر گفت: این پروژه هم اکنون در مراحل پایانی اجرا است و تا پایان مهرماه به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به مشکلات جزئی در اجرای این پروژه از جمله گرانی مصالح مورد استفاده یادآور شد: تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر جزو طرحهای مهر ماندگار این شهرستان محسوب می شود.

حسن زاده با اشاره به تامین اعتبار این طرح تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز جهت احداث مدول دوم و تکمیل باقیمانده مدول اول تا 70 میلیارد ریال برآورد شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تاکنون بالغ بر 48 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.

وی با اشاره به روش اجرای این طرح ادامه داد: روش تصفیه خانه فاضلاب برکه های بی هوازی - برکه های هوا دهی با اختلاط کامل و برکه های ته نشینی است.

حسن زاده همچنین در این بازدید بر ضرورت تسریع تکمیل باقیمانده آسفالت و پاکسازی محوطه تصفیه خانه و رنگ آمیزی جداول محوطه تصفیه خانه تاکید کرد.

