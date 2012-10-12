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۲۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

حسن زاده:

تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل از پیشرفت قیزیکی 95 درصدی تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر خبر داد.

به گزادش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر جمعه در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر گفت: این پروژه هم اکنون در مراحل پایانی اجرا است و تا پایان مهرماه به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به مشکلات جزئی در اجرای این پروژه از جمله گرانی مصالح مورد استفاده یادآور شد: تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر جزو طرحهای مهر ماندگار این شهرستان محسوب می شود.

حسن زاده با اشاره به تامین اعتبار این طرح تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز جهت احداث مدول دوم و تکمیل باقیمانده مدول اول تا 70 میلیارد ریال برآورد شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تاکنون بالغ بر 48 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.

وی با اشاره به روش اجرای این طرح ادامه داد: روش تصفیه خانه فاضلاب برکه های بی هوازی -  برکه های هوا دهی با اختلاط کامل و برکه های ته نشینی است.

حسن زاده همچنین در این بازدید بر ضرورت تسریع تکمیل باقیمانده آسفالت و پاکسازی محوطه تصفیه خانه و رنگ آمیزی جداول محوطه تصفیه خانه تاکید کرد.
 

کد مطلب 1718126

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