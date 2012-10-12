واکنش رسمی روسیه به ادعای اردوغان/ هواپیمای سوری حامل سلاح نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، سرگئی لاوروف وزیرامور خارجه روسیه، ادعای مقامات ترک مبنی بر اینکه هواپیمای سوری حامل سلاح بوده است، تکذیب کرد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز تاکید کرد محموله هواپیمای توقیف شده سوری از سوی ترکیه، یک محموله قانونی و شامل تجهیزات رادار بوده است.



اردوغان نخست وزیر ترکیه ادعا کرده بود هواپیمای سوری که ترکیه در فرودگاه آنکارا به زمین نشانده بود، حامل سلاح بوده است.



این در حالی است که آمریکا از اقدام غیرقانونی ترکیه در مجبور کردن یک هواپیمای مسافربری سوریه به فرود در فرودگاه آنکارا حمایت کرد.



شبکه المیادین همچنین از ارسال نامه ای از سوی سوریه برای شورای امنیت درباره تجاوزات ترکیه به مناطقی در سوریه خبر داد.



بر اساس این گزارش، بشار الجعفری نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت از تجاوزات ترکیه به مناطق سوری انتقاد کرد.



الجعفری در گفتگو با المیادین اعلام کرد ترکیه مناطق مرزی سوریه را گلوله باران کرده است و این اقدامات هیچ توجیهی ندارد.