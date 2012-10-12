دستگیری گردانندگان سایت های فروش دارو های غیرمجاز اینترنتی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: در اجرای عملیات پانگه آ 5 که با مشارکت 88 کشور جهان از قبیل ایران به درخواست پلیس اینترپل برای شناسایی گردانندگان سایت های فروش داروهای غیر مجاز اینترنتی در فضای سایبر به مرحله اجرا درآمد، تیم رصد پلیس فتای استان گیلان نیز توانست 64 سایت اینترنتی فعال در زمینه فروش داروهای غیر مجاز و تقلبی را کشف و شناسایی کند.

وی اظهار داشت: دو سایت از 64 سایت اینترنتی فعال در زمینه فروش داروهای غیر مجاز و تقلبی مربوط به استان گیلان بوده که با هماهنگی مقام قضایی دو نفر از گردانندگان آن دستگیر و 200 قلم انواع دارو غیر مجاز و تقلبی از آنان کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول انتظامی گیلان ادامه داد: این وب سایت ها با تبلیغات اغوا کننده، کاربران را اغفال و در قبال دریافت وجه مورد نظر داروهای غیرمجاز و تقلبی را از طریق پست برای آنان ارسال می کردند.

دستگیری سارق سیم برق با 16 فقره سابقه سرقت در رضوانشهر

فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: با وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در این شهرستان، کارآگاهان آگاهی دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیقات نامحسوس پلیسی فردی با هویت معلوم را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ عباس اسماعیلی با اشاره به اینکه متهم مورد دستگیری به 16 فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد، افزود: از این متهم پنج هزار و 100 متر سیم برق سرقتی نیزکشف شده است.

وی با علام اینکه این متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و با قرار یک میلیاردی ریالی روانه زندان شد، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع داده و پلیس را در تامین امنیت هرچه بیشتر شهر خود یاری کنند.

دستگیری سارق احشام در حین سرقت در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال گفت: با توجه به اخبار رسیده مبنی برحضور فردی با دو راس احشام مشکوک در مزارع یکی از روستاهای حوزه استحفاظی بلافاصله ماموران با هماهنگی مقام قضایی درمحل حاضر و در این بین با فرار وی مواجه شدند.

سرهنگ رحیم مهدی زاده افزود: ماموران در اقدامی ضربتی وی را دستگیر و مشخص شد که این متهم سه راس گاو را سرقت کرده است.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی پس از شناسایی صاحبان احشام، با تحویل احشام خوشحالی آنان را فراهم کرد.

فرمانده انتظامی ماسال گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مقامات قضایی شهرستان معرفی و با قرار وثیقه 700 میلیون ریالی روانه زندان شد.

کشف 3 کیلو تریاک و هروئین در رودبار

فرمانده انتظامی رودبار گفت: ماموران ایستگاه بازرسی مستقر در پارک ساحلی منجیل در حین کنترل تردد و عبور و مرور این محور، در سه عملیات جداگانه موفق به کشف مواد مخدر شدند.

سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی با اشاره اینکه در عملیات نخست از یک دستگاه خودرو پژو 206 که از سمت کرج به رشت در حال حرکت بوده دو کیلو مواد مخدر از نوع تریاک از داخل خودرو کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد، اظهار داشت: در اقدام دوم اکیپ های عملیاتی این ایستگاه بازرسی، به عابر پیاده ای مشکوک و در بازرسی از وی یک کیلوتریاک کشف و ضبط و این متهم را دستگیر می کند.

فرمانده انتظامی رودبار در ادامه به عملیات سوم پلیس این شهرستان اشاره کرد و گفت: ماموران ایستگاه بازرسی به یک دستگاه خودرو پژو آردی مشکوک و با همکاری کلانتری 13 منجیل خودرو را متوقف و ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی در بازرسی از ساک همراه سرنشین خودرو که خانمی با هویت معلوم بوده نیم کیلو هروئین کشف و این متهم را نیز دستگیر کردند.

شناسایی و برخورد قانونی با 491 وب سایت اینترنتی متخلف

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی گیلان از شناسایی و برخورد قانونی با 491 وب سایت اینترنتی متخلف در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با تحول بوجود آمده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رویکرد مجرمان نیز به لحاظ شکلی در فضای مجازی تغییر کرده و همین موضوع باعث شده جرائم سایبری به صورت تصاعدی در جامعه افزایش یابد.

سرهنگ ایرج محمدخانی به شکوفایی و رشد پلیس فتا استان امسال اشاره کرد و افزود: با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه در حوزه فارنزیک (بررسی ادله دیجیتالی ) همچنین جذب و بکارگیری کارشناسان و کارآگاهان خبره سایبری، توفیقات بسیار چشمگیری در کشف جرائم سایبری در سطح استان داشته به نحوی که بیش از 83 درصد پرونده های قضایی مورد تشکیل در شش ماهه نخست امسال کشف شده است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی گیلان در ادامه مهمترین عوامل موثر در وقوع جرائم نوظهور سایبری را پائین بودن سطح آشنایی مردم با ویژگیهای این فضا، توسعه فناوری های روزآمد و عدم توجه به امنیت و پیچیدگی روزافزون فعالیتهای مجرمانه در فضای سایبری، ویژگیهای شبکه های اجتماعی، مخفی و پنهان بودن هویت مجرم و بی انگیزگی بزه دیدگان به طرح شکایت عنوان کرد.