پیشروی ارتش به سمت مواضع افراد مسلح/ دیدار الابراهیمی با ملک عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم از درگیریهای شدید در حلب و حومه آن میان ارتش سوریه و گروههای مسلح خبر داد.



المیادین نیز از ادامه عملیات گسترده نیروهای ارتش سوریه برای سرکوب گروههای مسلح خبر داد . خبرنگار المیادین گزارش داد ارتش سوریه وارد روستاهایی در نزدیک الزراعه در القصیر حمص شده است تا آنجا را از وجود افراد مسلح پاکسازی کند، این در حالی است که افراد مسلح به مناطق دیگر فرار کرده اند.



بر اساس گزارش این شبکه، ارتش سوریه به سمت محله السکری در غرب حلب پیشروی می کند.

از سوی دیگر، خبرنگار المیادین از انفجار در جنوب دمشق و بازگشت آرامش شکننده به حومه دمشق پس از درگیریهای شبانه خبر داده است.



خبرگزاری سوریه هم از کشته شدن دهها تروریست در ادامه عملیات ارتش در مناطق مختلف به ویژه حلب و انهدام چندین دستگاه خودروی مجهز به تیربار و ضبط مقادیری سلاح و مهمات خبر داده است.



دیدار اخضرالابراهیمی با مقامات سعودی





خبر دیگر اینکه العربیه گزارش داد اخضرالابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرد که طی آن راههای پایان دادن به بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفت.



المیادین نیز از دیدار معاون وزیر امور خارجه عربستان در غیاب سعود الفیصل بیمار با اخضرالابراهیمی خبر داده است.



تجاوز هوایی ترکیه به خاک سوریه



العربیه به نقل از رسانه های ترکیه گزارش داد جنگنده های ارتش ترکیه، برخی مواضع ارتش سوریه را بمباران کرده اند.