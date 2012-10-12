تمجید سلیمان از توانمندی حزب الله/القدس العربی:حزب الله مایه افتخار مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با تمجید از موفقیت چشمگیر مقاومت به رهبری حزب الله در ارسال هواپیمای شناسایی به فلسطین اشغالی و نفوذ به عمق رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد عملیات ارسال هواپیمای بدون سرنشین بر فراز دشمن، میزان نیاز به راهبرد دفاعی را نشان داد.



وی تاکید کرد تدوین راهبرد دفاعی برای تنظیم استفاده از توانمندیهای مقاومت برای دفاع از لبنان یک ضرورت است.



وی همچنین از نیاز به وضع سازوکاری برای استفاده از توان مقاومت متناسب با طرحهای ارتش و نیازهای دفاعی و منافع ملی لبنان خبر داد.

رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد تجاوزات مستمر اسرائیل و نقض روزانه حریم هوایی لبنان، محور اصلی شکایتهای مستمر لبنان به شورای امنیت است.



از سوی دیگر روزنامه القدس العربی تاکید کرد اقدام حزب الله در ارسال هواپیمای بدون سرنشین بر فراز فلسطین اشغالی، و گذر از میان تمام رادارهای اسرائیل که برای اولین بار صورت می گیرد، مایه افتخار لبنانی ها و همه مسلمانان است.