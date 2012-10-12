گزارش احمد شهید حاوی مطالب تکراری، مغرضانه و کاملا سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر،در این بیانیه با اشاره به پاسخ مشروح و رسمی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ مقرر به نامبرده تحویل شده آمده است : بر اساس آئین نامه شورای حقوق بشرکه مربوط به نحوه تهیه گزارش توسط گزارشگران سازمان ملل متحد می باشد، گزارش باید حاوی مشخصاتی مبتنی بر رعایت اصول بی طرفی، مستند بودن ادعاها، پرهیز از سیاسی نمودن آن، و تخصصی و فنی بودن گزارش باشد، که متاسفانه نه تنها اصول اولیه بر حسب مقررات و رویه های بین المللی رعایت نگردیده بلکه محتوای گزارش نیز حاوی مطالب تکراری و مغرضانه بوده و کاملا سیاسی می باشد.



در این بیانیه تاکید گردیده است: موضوع سیاسی و مغرضانه بودن گزارش احمد شهید پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورمان و تخطی وی از آئین نامه شورای حقوق بشر در پاسخ جمهوری اسلامی ایران به پیش نویس گزارش و نیز به دبیر کل سازمان ملل متحد در ایام حضور در ایران اعلام و اعتراض لازم در این زمینه بعمل آمده است.



این بیانیه می افزاید: گزارش آقای احمد شهید متاسفانه حاوی ادعاهای تکراری می باشد که بارها به آنها پاسخ داده شده است، همچنین منابع ادعاهای ایشان نیز متاسفانه گروههای معاند و مخالف نظام بوده است که حاصل آن گزارشی تصنعی و به دور از واقعیات جامعه ایران گردیده است. از این روست که ادعاهای وی فاقد سندیت و وجاهت لازم حقوقی و قانونی می باشد.



در این بیانیه آمده است : احمد شهید در گزارش خود از درج و استناد به پاسخ های جمهوری اسلامی ایران خودداری و از رعایت بیطرفی که لازمه کار وی می باشد خارج شده است. آنچه واضح و روشن است و مفاد گزارش نیز حکایت از آن دارد، تاثیر پذیری آن از سیاستهای خصمانه امریکا و متحدینش در غرب می باشد .