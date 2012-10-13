روحانیون تبیین معارف اسلامی را محور تبلیغ قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح شنبه در همایش آموزشی نهج البلاغه روحانیون مستقر استان، عرصه جهانی را رزمگاه باورهای و اندیشه ها دانست و اظهارداشت: منبر تاثیرگذارترین رسانه برای تبیین معارف و غلبه بر باورهای نادرست است.

وی پاسداری وحراست از مکتب اهل بیت(ع) را جزو وظایف روحانیت برشمرد و بیان کرد: مردم انتظار عمق بخشی معارف دینی را از سوی روحانیت دارند.

حجت الاسلام لطفیان با تاکید بر اینکه روحانیت امروز با توجه به اهداف شوم دشمنان اسلام باید بر علم روز مسلط باشند، افزود: روحانی با مطالعه و تحقیق درست می تواند معارف و اندیشه اسلامی را به مردم انتقال دهد.

وی ادامه داد: سلوک علمی روحانیت بهترین تبلیغ است بنابراین رفتار آنان باید به عنوان شاخص و تراز اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به زمزمه های تحریف در مناسک دینی، تصریح کرد: عده ای در اندیشه احیای محرم شمسی برآمده اند که این مساله توطئه ای که آسیب های جدید را به مکتب اهل بیت وارد خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی نهج البلاغه از روحانیون خواست: انس با نهج البلاغه و تبیین معارف عمیق آن را در سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند.