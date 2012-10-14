عباس غفاری سردبیر بخش تئاتر برنامه "هفت اقلیم" که شنبه‌ها روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود، درباره سابقه این بخش از برنامه به خبرنگار مهر گفت: سه چهار سالی می‌شود که با "هفت اقلیم" همکاری می‌کنم. گرچه همکاری‌ام با رادیو فرهنگ به اواخر دهه هفتاد برمی‌گردد که همراه نادر برهانی‌مرند برنامه‌ای را به نام "جمعه‌ها با تئاتر" طرح‌ریزی کردیم .

وی افزود: این برنامه جمعه صبح‌ها پخش می‌شد و در چهار ساعت به مباحث تئوری، اخبار، بحث‌های کارشناسی و نقد و معرفی کتب مربوط به تئاتر می‌پرداخت. این برنامه را چهار سال با اجرای صدرالدین شجره روی آنتن بردیم، شهریار کرمی تهیه‌کننده بود و من به‌عنوان مشاور سردبیر و نویسنده آنجا حضور داشتم. اما بعد از این با تغییر مدیر وقت آن زمان رادیو فرهنگ اتفاقاتی افتاد که همکاری ما با این شبکه به پایان رسید و عماد توحیدی پای کار آمد.

سردبیر تئاتر "هفت اقلیم" با اشاره به ارائه پیشنهاد همکاری مجدد پس از دو سال از این موعد، یادآور شد: آن زمان نادر دیگر نمی‌توانست با برنامه همکاری کند و من سردبیر "جمعه‌ها با تئاتر" شدم. مجری برنامه نیز مهدی آزادی بود. اما متأسفانه دوباره بعد از دو سال اتفاقاتی افتاد که "جمعه‌ها با تئاتر" هم در سال 88 تعطیل شد.

غفاری با بیان اینکه در این زمان نیلوفر زندیان مدیر گروه هنر رادیو فرهنگ پیشنهاد ادامه فعالیت این بار در برنامه "هفت اقلیم" را ارائه داد، اظهار کرد: به این ترتیب روزهای شنبه بعد از این به تئاتر اختصاص پیدا کرد. اوایل خبرهای روز را ارائه می‌کردیم، بحث کارشناسی داشتیم، به نقد و بررسی نمایش‌ها می‌پرداختیم و حتی بر اساس اتفاقاتی که می‌افتد مدیران را برای گفتگو دعوت می‌کردیم اما به تدریج زمان ما کاهش پیدا کرد.

وی معیار انتخاب نمایش‌ها برای نقد و بررسی را ظرفیت خود نمایش‌ها معرفی کرد و درباره خطوط قرمز این برنامه تصریح کرد: خوشبختانه هیچوقت در رادیو فرهنگ جلوی ما را نگرفتند. خط قرمزها همواره وجود دارند اما حقیقتا ما تاکنون مشکلی برای طرح مباحث جدی و چالش برانگیز نداشتیم و مدیران نیز با ما همکاری کرده‌اند. به خصوص در شهرستان‌ها.

غفاری یادآور شد: یکی از عوامل موفقیت "جمعه‌ها با تئاتر" این بود که به تئاتر شهرستان می‌پرداختیم، آثار را معرفی می‌کردیم و از هنرمندان شهرستانی می‌خواستیم درباره اجراها و مشکلاتشان با ما حرف بزنند. در واقع آن برنامه نقش یک خط ارتباطی بین تهران و شهرستان را بازی می‌کرد. همیشه سعی داشتیم این روند را در "هفت اقلیم" نیز ادامه دهیم.

این نمایشنامه نویس و کارگردان استفاده از نقدهای اصولی و پرهیز از توهین را یکی از ویژگی‌های برنامه خواند و افزود: همواره تلاش کردیم کاری کنیم مسئولان و مدیران حرف بچه‌های تئاتر را بشنوند. در جشنواره‌های فجر برنامه را به صورت زنده در محل برگزاری جشنواره روی آنتن بردیم، یکی دو بار در مجموعه تئاتر شهر برنامه اجرا کردیم و هر بار مسئولان سالن‌ها امکاناتی فراهم کردند، با گروه نودال و صدا برنامه را خارج از استودیو روی آنتن بردیم.

سردبیر تئاتر "هفت اقلیم" در پایان سخنان خود گفت: متاسفانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها کمتر روی برنامه‌های رادیویی مانور می‌دهند. اما همکاری آنها به شناخته شدن برنامه منجر خواهد شد. لازم می‌دانم از بچه‌های تئاتر که همیشه به ما اطمینان کردند تشکر کنم. همینطور از مدیران. "هفت اقلیم" قرار نیست تئاتر را تخریب کند بلکه در صدد کمک به این هنر است.