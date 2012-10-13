ویتنام خواهان توسعه روابط با ایران است/ تاکید براجرای موافقتنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر از هانوی ، "کائو دوک فات" روابط دو کشور را خوب و دوستانه عنوان کرد و افزود: ما نیازمند این توسعه در روابط می باشیم.

وی که ریاست طرف ویتنامی کمیسیون مشترک دوکشور را برعهده دارد و دی ماه سال گذشته جهت شرکت درهفتمین کمیسیون مشترک به ایران سفر کرده بود، ابراز امیدواری کرد که موافقت نامه های اقتصادی پایه ای بین دو کشور به زودی نهایی شود.

وزیر کشاورزی و عمران روستایی ویتنام درادامه بر اجرای توافقات پیشین بین دو کشور تاکید و آمادگی ویتنام را برای افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری اعلام کرد.

سفیر کشورمان نیز دراین دیدار اظهار داشت: دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران، ویتنام را کشوری دوست وبرادر می دانند که شباهتهای فرهنگی و تاریخی و نیز سوابق مبارزاتی مشابه آنها در نیل به استقلال، علایق مشترکی را جهت تعمیق و گسترش مناسبات ایجاد کرده است .

حسین الوندی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در تمامی زمینه ها بویژه اقتصادی و در امور مربوط به کشاورزی و شیلات همکاریهای خود را با ویتنام توسعه و گسترش دهد.

سفیر کشورمان ضمن ابراز خوشحالی از موفقیت های ویتنام در چند سال گذشته در توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور بر نهایی شدن موافقت نامه های مطرح و اجرای توافقات و اسناد موجود تاکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تبادل هیئت های تجاری بویژه در بخش خصوصی میان دو کشور گسترش یابد.