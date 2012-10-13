اعزام نیروهای امدادی به بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر شدت سیلاب و بارش باران در مناطق مختلف استان، شبکه تبرستان به جای اعلام اخبار وقوع سیل و اخطارهای مدیران ستاد بحران به مردم و اطلاع رسانی در مورد نحوه برخورد مردم در مواقع سیل، اقدام به پخش برنامه های ضبطی خود کرده است.

با گذشت بیش از سه ساعت از وقوع سیلاب در مناطق شرقی مازندران، شبکه تبرستان حتی یک زیرنویس و یا خبر کوتاهی از وقوع سیل در منطقه برای شهروندان استان گزارش نکرده است.

شدت بارشها در حالی بوده که شهرهای شرقی و مرکزی مازندران نظیر بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، قائم شهر و شهرهای اطراف به شدت خسارت دیدند.

از ساعات آغازین امروز رسانه های مجازی استان خود را برای پوشش اخبار وقوع سیل به شرق مازندران رسانده در حالی که تا لحظه مخابره خبر، شبکه تبرستان اقدام به پخش برنامه ای از یکی از مراسمات مذهبی استان کرده است.

اگرچه نقش رسانه ملی در هنگام وقوع سیلاب مثبت است و شبکه خبر و سایر شبکه های خبری به نقل از خبرگزاریها اقدام به انتشار اخبار لحظه به لحظه سیل می کنند، ولی مدیران شبکه تبرستان ظاهرا برنامه ای برای پوشش لحظه ای این رویداد ندارند.

امید است مسئولان شبکه تبرستان کمی به خود آمده و وقوع سیلاب در مناطق شرقی و مرکزی مازندران را که ظاهرا با میزان سیلاب چندین سال گذشته شهرستان نکا مطابقت می کند را برای مدیران کشوری در شبکه های ملی اطلاع رسانی کنند.

به گزارش مهر، عمق سیلاب بوجود آمده در شرق مازندران بسیار بالا بوده و مسئولان مدیریت بحران استان خواستار کمکهای امدادی و اعزام نیروهای معین برای جستجوی مفقودان شدند.

مسئولان مدیریت بحران استان همچنین خواستار توجه مسئولان ملی برای اختصاص تسهیلات اعتباری جهت بازسازی واحدهای تخریب شده هستند.