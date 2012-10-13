دستخط منتشر نشده از امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، شماره 32 فصلنامه «پانزده خرداد» که نشریهای تخصصی در حوزه تاریخپژوهی ایران معاصر است، منتشر شد.
بیداری اسلامی، موضوع بخشی از مطالب این شماره از «پانزده خرداد» است. احمد رهدار در مقالهای به آسیبشناسی جنبشهای بیداری اسلامی در خاورمیانه در پرتو تجربیات انقلاب اسلامی پرداخته است.
دستخط منتشر نشده امام خمینی (ره)
همچنین علی علوی سیستانی ابعاد نظری مسئله بیداری اسلامی را بررسی کرده و حمید نیکو هم در مقالهای به ماهیت شناسی جنبش سیاسی شیعیان بحرین پرداخته و پایان بخش این قسمت هم مقالهای است به قلم رحمتالله فلاح با عنوان «اسلامگرایی در جمهوری آذربایجان؛ ماهیت و چشماندازها».
در بخش دوم این نشریه هم مقالاتی به قلم سیدحمید روحانی با عنوان «امام، حکومت اسلامی و تاخت و تاز نامحرمان در عرصه فرهنگی»، محمدمسعود آقایی و صادق شفیعی با عنوان «نگاهی اجتمالی به احوال و مواضع فکری - سیاسی مرحوم فردید پس از پیروزی انقلاب اسلامی» آمده است.
مجله «پانزده خرداد» همچنین در یکی از صفحات پایانی خود دستخطی منتشرنشده از امام خمینی (ره) را برای اولین بار چاپ کرده است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت از «اعمال سفیهانه قلدرمآبهایی که نوید مرگ و از دست دادن قدرت، آنان را به جنون میکشد» اظهار نگرانی کردهاند. متن این یادداشت از این قرار است:
«... من بیم آن دارم که این انحرافات و اعمال سفیهانه اثر عارضه باشد که بعضی سلاطین سفاک در اواخر عمر به آن مبتلا میشدند و ملت را به خاک و خون میکشیدند. من از اواخر عمر این سفاکها که نوید مرگ آنها را به جنون میکشد برای این ملت ستمدیده بیمناکم. من از امراض عصبی که در پیری عارض این اشخاص قلدر میشود، برای اسلام و مسلمین خوف دارم.»
نشریه 467 صفحهای «پانزده خرداد» با بهای 3000 تومان به روی دکههای روزنامهفروشی آمده است.
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