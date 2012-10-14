به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره می خوانیم، جداول تولید و فروش فیلم های ایرانی، پس روی یا پیش روی؟! (اسکار، تحریم، واکنش)، به دنبالِ نور در قحطیِ نور! (گفتگوی علی معلم با امین حیایی)، از خرابات تا بازگشت خوب! (مهرجوییِ پرکار)، مردی با دوربین عکاسی فیلمبرداری می کند! (تورج اصلانی دیجیتال!)، نسلِ نبایدها! (بغضِ رضا درمیشیان!)

«جرم»اش چیست؟! (کیمیایی، عرفان منش و سازمان سینمایی)، احتیاج به معجزه هست؟! (جوان، جواد و "خندنده")

در ادامه آمده است: آتش بازی در روزهای خلوت سینما (مرتضی شایسته و برنامه های هدایت فیلم)، سفر به آینده: پاپ کورن یا فلسفه؟! (20 فیلم علمی تخیلی آینده ی سینما)، روایت زوال غرب (بی قانون: گنگستری با چاشنی وسترن)، نوستالژی مدرن (جوخه ی گنگستر: گنگستری با چاشنی اکشن)، وسترنِ گنگستری (روایتی از ساختِ "تسخیرناپذیران" در آستانه 25 سالگی)، آدم گُنده، عقلِ گُنده هم دارد! (اسکار بهترین فیلم خارجی: نعمت یا نقمت؟).

درختی که بار نمی دهد! (تأملاتی درباره تجربه فیلمسازی امیر نادری، عباس کیارستمی و اصغر فرهادی در خارج از کشور)، صحبت سنگ و سبو: اشتیاقی که گم شد یا چلوکباب و فلافل! (گفتگوی علی معلم و خسرو دهقان)، نامحتملِ متقاعدکننده، بهتر از محتملِ نامتقاعدکننده است! (نقد فیلم بوسیدن روی ماه)، سرگیجه به شیوه دهه شصتی ها (نقد فیلم بغض)، تازه های 2012: بی قانون، میراث بورن، تسخیر روح، بزن و دَر رو، شتاب مضاعف، مبارزه انتخاباتی، زندگی عجیب و غریب تیموتی گرین، یادآوری کامل، خاطرات یک بچه ترسو: چله تابستان، آمریکای اوباما: 2016، پارانورمن، اسپارکل، واژه ها، هوپ اسپرینگز، یکبار مصرف ها2، فروش هفتگی فیلم ها از دیگر مطالب این شماره است.

در صفحه تلویزیون: تکیه بر باد، بیدارباش، از "غرور و تعصب" تا "آنا کارنینا" (گفتگو با کایرا نایتلی)، ریشه ها: یک بام و دو هوا (فایده گرایی و ضد فایده گرایی در آثار علی حاتمی)، مرگ سوژه، تجلی حقیقت! (بحثی در شریعت و طریقت در سینما)، بخش ویژه: جیمز کامرون، آینده نگر(بخش دوم: از "بیگانه ها" تا "ترمیناتور 2")، فیلم هایی که زندگی ما را تغییر دادند: در تمام ابعاد وقتی که خوره فیلم باشی...چقدر سینما رو می شناسین؟ (پرسش و پاسخ از تاریخ سینما/ قسمت ششم) آمده است.

1001 فیلمی که باید قبل از مرگ ببینید: عجیب الخلقه ها؛ دردسر در بهشت، صورت زخمی؛ من و محبوبم؛ قطار سریع السیر شانگهای، نمره ی اخلاق صفر؛ رژه جلوی صحنه؛ خیابان چهل و دوم، سوپ اردک؛ شکارچیان طلا؛ اون بهش بد کرد

راهنمای کتاب: در کارِ رفتن، انسان شناسی هنر: زیبایی، قدرت، اساطیر، تورگنیف، راه بردگی، روسلان وفادار؛ فاجعه ی وفاداری در دوران اسارت، از صفحه تا پرده:20 ستاره که از قاب تلویزیون به پرده سینما قدم گذاشتند، درس های کارگردانی: بال های گشوده در شب سیاه (کریستوفر نولان: "بتمن می آغازد")، اسم رمز: اعتماد به نفس (درس های سینمایی فرانسیس فورد کاپولا)، مباحث نظری: فیلمی از کارل مارکس! (دورنمایی از تئوری های مارکسیستی فیلم)، زوم: اندر احوالات کشتی سینمای ایران به همراه ویژه نامه کودکان و نوجوانان و همه آنچه می خواهید درباره بیست و ششمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان بدانید و...