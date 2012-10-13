بیش از 3200 بیمار در مناطق زلزله زده ورزقان رایگان درمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لعبت گرانپایه دبیر مجمع داوطلبان درمانگر مدد محرومان سازمان نظام پزشکی با اشاره به شانزدهمین سفر تیم مدد محرومان این سازمان، گفت: با آغاز فصل سرما و احتمال شیوع بیماریهای فصلی در منطقه زلزله زده آذربایجان شرقی و جهت ادای دین جامعه پزشکی به مردم رنج کشیده این منطقه، شهرستان ورزقان و مناطق همجوار آن به عنوان مقصد متخصصان اعزامی سازمان نظام پزشکی تعیین شد و از حدود 20 روز قبل گروهی از پزشکان عمومی با استقرار در این منطقه ضمن معاینه بیماران به غربالگری بیماریها و شناسایی تخصصهای مورد نیاز مردم این بخش پرداختند.

وی افزود: از روز 19 مهر تا پایان روز 21 مهر نیز جمعی از متخصصان جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص کودکان، متخصص ارتوپدی، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص طب ورزشی و توانبخشی، متخصص رادیولوژی به همراه چند پزشک عمومی و ماما در مناطق مختلف این شهرستان مستقر شدند و بیش از 3202 نفر از بیماران را ویزیت و به آنان خدمات درمانی رایگان ارایه نمودند.

گرانپایه ادامه داد: همچنین علاوه بر حضور متخصصان و فوق تخصصان گروه مدد محرومان سازمان نظام پزشکی به منظور ارائه خدمات لازم به زلزله‌زدگان ورزقان، مبلغی حدود 9 میلیون تومان از محل کمکهای جمعی از اعضای جامعه پزشکی، خیرین و یکی از مدارس سطح تهران جمع‌آوری و حدود 400 دست لباس گرم برای کودکان 7 تا 12 سال تهیه شد که توسط اعضای تیم مدد محرومان با حضور در محل استقرار چادر‌های زلزله‌زدگان، توزیع گردید.

به گفته وی، تاکنون حدود 25 هزار مورد ویزیت و دو هزار و 500 جراحی در رشته‌های مختلف به بیماران 15 منطقه محروم کشور توسط متخصصان مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی ارائه شده است.

گرانپایه درباره چگونگی انتخاب مناطق محروم برای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی، گفت: در این زمینه بر اساس جدولی که از وزارت کشور دریافت کرده‌ایم، مناطق را از نظر محرومیت ضریب‌بندی نموده و طبق آن عمل می‌کنیم به طوری که تیم مدد محرومان نظام پزشکی به مناطقی که دارای بالاترین ضریب محرومیت هستند، اعزام می‌شود.

دبیر مجمع داوطلبان درمانگر مدد محرومان نظام پزشکی با بیان اینکه اعضای تیم مدد محرومان سازمان به صورت داوطلبانه برای ارائه خدمات مذکور به مناطق محروم اعزام می‌شوند، عنوان کرد: پزشکان علاقه‌مند به حضور در تیم مدد محرومان سازمان نظام پزشکی می‌توانند به سایت سازمان به نشانی www.irimc.net مراجعه کرده و فرم عضویت را تکمیل کنند.

وی در پایان از استانداری، فرمانداری، مسئولان دانشگاهی، شبکه بهداشت و درمان، و نیز رئیس و کارکنان سازمان نظام پزشکی آذربایجان شرقی که زمینه ارایه خدمات تخصصی مدد محرومان را در این منطقه فراهم کردند، تقدیر و تشکر کرد.