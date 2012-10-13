تشکیل کارگروه برای ادغام 17 صندوق بیمه ای/ بازتعریف بسته بیمه پایه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عمادی در نخستین اجلاس مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت که روز شنبه برگزار شد، گفت: برای معرفی نماینده تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی و عضویت این سازمان در کارگروه ماده(38) در راستای ادغام سازمانهای بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت به مرتضوی از سوی وزیر تعاون نامه ای ارسال شده است.

وی در خصوص ادغام تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت گفت: تفاسیر مختلفی از قانون ادغام میان ما و مسئولان تامین اجتماعی وجود دارد، اما چون در قالب یک وزارتخانه هستیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مشکل را حل می کند.

عمادی افزود: باید شرایط را به گونه فراهم کنیم که سازمانهای بیمه ای علاقمند به ادغام شوند و البته عملکرد سازمان بیمه سلامت نیز مهم است و باید بیمه های پایه را طوری تعریف کنیم که این سازمانها تشویق به این کار شوند.

سرپرست سازمان بیمه سلامت از معرفی اعضای هیئت مدیره خبر داد و گفت: دکتر حسن‌زاده، هداوند و ابوالحسنی اعضای هیئت مدیره سازمان هستند و در چارت تشکیلاتی سازمان نیز عنوان قائم مقامی وجود ندارد.

عمادی در مورد تفاوت حق بیمه پرداختی سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانها نیز گفت: تفاوتهایی میان حق بیمه پرداختی بعضی از سازمانها وجود دارد و هر جا که نیاز به قانون است باید در این خصوص اقدام کرده و مشکل را برطرف کنیم.

به گفته وی، منابع سازمان بیمه سلامت در سال جاری همان اعتبارات سازمان خدمات درمانی است و از سال دیگر بودجه جداگانه ای برای سازمان اختصاص پیدا خواهد کرد.

سرپرست سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه کد یونیک بیمه سلامت برای همه مردم تعریف می شود، تصریح کرد: طراحی مدل خرید خدمت به طور متمرکز برای سازمان بیمه سلامت نیز با هماهنگی اعضای کارگروه که نمایندگان تام الاختیار سازمانهای بیمه ای هستند، انجام خواهد شد.

به گفته عمادی برای پرداخت سهم بیمه و دفترچه یکسان و سایر موارد در جلسات کارگروه با هماهنگی سازمانها به یک تعریف یکسان خواهیم رسید.

وی از بازتعریف بیمه پایه سلامت خبر داد و افزود: با همکاری وزارتخانه های بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته بیمه پایه سلامت بازتعریف می شود.

سرپرست سازمان بیمه سلامت در مورد بیمه تکمیلی نیز گفت: مرجع بررسی، استانداردسازی و اعطای مجوز بیمه تکمیلی از سوی قانون به سازمان بیمه سلامت محول شده است.

عمادی تاکید کرد: به منظور ادغام سازمانهای بیمه ای ابتدا باید وضعیت تمامی سازمانهای بیمه ای را بررسی کرده، بطوریکه از سوی وزارت تعاون با امضای وزیر این اعضا در جلسه ای برای بررسی وضعیت دعوت شدند.

وی اضافه کرد: هیچ کاری بدون هماهنگی با صندوقهای بیمه ای انجام نخواهیم داد و تمامی اقدامات و تعیین خط مشی نیز با هماهنگی آنان انجام خواهد شد.

به گفته سرپرست سازمان بیمه سلامت، اساسنامه سازمان بیمه سلامت هفته گذشته با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 17 صندوق بیمه ای ابلاغ شده است و پیرو آن نیز مقرر شد صندوقهای بیمه ای نماینده تام الاختیار در کارگروه اجرای ماده(38) معرفی کنند.

وی تاکید کرد: طی دو هفته آینده فرآیند طراحی و اجرایی کردن ماده(38) آغاز خواهد شد.