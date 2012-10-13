آمریکا انجام مذاکرات غیر مستقیم میان تل آویو و دمشق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، وزارت امور خارجه آمریکا دیروز جمعه تایید کرد که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل پیامی را برای رسیدن به صلح به سوریه، برای "بشار اسد" ارسال کرده است.

ارسال این پیام به واسطه اقدامات آمریکا و پیش از آغاز بحران در سوریه انجام شده بود.

برای اولین بار روزنامه یدیعوت آحارانوت در شماره دیروز خود خبر ارسال این پیام را منتشر کرده بود و بر همین اساس وزارت امور خارجه آمریکا ساعاتی بعد مجبور شد تا درباره آن واکنش نشان دهد.

در همین رابطه "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاران گفت : پیش از آغاز خشونتها در سوریه تلاشهایی برای برقراری تماس میان مقامات تل آویو و دمشق انجام شده بود.

جرج میچل، نماینده سابق اوباما در مذاکرات سازش

به گفته نولاند، تلاش برای برقراری صلح میان سوریه و اسرائیل در چارچوب اقدامات "جرج میچل" نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات سازش، انجام شده بود.

میچل در اردیبهشت ماه سال گذشته از سمت خود استعفا داده بود. نولاند در ادامه افزود : در شرایط فعلی وضعیت برای پیگیری تلاشهای قبلی برای به نتیجه رساندن صلح مناسب نیست.

هاآرتض در ادامه می نویسد : برای به نتیجه رسیدن تلاشهای آمریکا در جهت صلح اسرائیل با سوریه، نتانیاهو پذیرفته بود که ارتش اسرائیل از بلندی های جولان خارج شده و به مرزهای 1967 بازگردند.

در همین رابطه یکی از مقامات اسرائیلی در ارتباط با این موضع گفت : نتانیاهو قبول کرده بود تا در مورد خروج کامل از بلندی های جولان فکر کند و در مقابل، حکومت سوریه نیز درباره مواردی چون قطع رابطه با حزب الله لبنان و ایران و همچنین پایان دادن به حمایت از گروه های فلسطینی همچون حماس فکر کند.