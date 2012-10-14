مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار تاسف از وضعیت کنونی کشتی و بلاتکلیفی در برگزاری مجمع گفت: از 6 سال پیش تاکنون همواره شاهد بی توجهی به آئین نامه و اساسنامه مجمع بودیم. حتی زمانی هم که محمدرضا یزدانی خرم قصد داشت به عنوان یکی از کاندیداهای فدراسیون کشتی پای به عرصه رقابت بگذارد، مدتها از مهلت قانونی سرپرستی او در فدراسیون گذشته بود و در نهایت نشست عمومی مجمع نیز با تاخیر برگزار شد.

وی افزود: این بار نیز حجت الله خطیب مدتهاست که بر خلاف قانون و اساسنامه به عنوان سرپرست موقت در راس امور فدراسیون کشتی است و ماه‌هاست که از مهلت قانونی سرپرستی او می گذرد، اما باز هم کسی پاسخگو نیست و روند برگزاری مجمع کشتی همان مسیر اشتباهی را می رود که سنگ بنای آن در زمان انتخاب یزدانی خرم گذاشته شد!

دبیر اسبق کمیته مربیان کشتی ادامه داد: به هر حال همین تعلل در برگزاری نشست مجمع فدراسیون کشتی نیز نوعی تخلف محسوب می شود که باید مورد توجه متولیان ورزش قرار گیرد.

قهرمان اسبق کشتی آسیا با اشاره به این موضوع که به عنوان یکی از کاندیداهای مجمع کشتی انگیزه کافی برای تبلیغات را ندارد، گفت: نحوه ثبت نام و برخی دوباره کاری ها برای ثبت نام هم به نوعی تخلف بود و هم اکنون مشخص نیست که کدام نامزد هنوز در این عرصه باقی مانده و چه کسی از این گردونه حذف شده است. من هم مانند برخی دیگر از رقبا به کلی انگیزه ام را از دست داده ام و مثل ماه‌های گذشته روحیه و انگیزه کافی برای حضور در نشست مجمع کشتی را ندارم.

محبی در خاتمه تاخیر در برگزاری مجمع عمومی کشتی را سوال برانگیز خواند و گفت: هنوز دلیل منطقی و قابل قبولی از سوی متولیان ورزش اعلام نشده، ولی آنچه مسلم است این تاخیر سوال برانگیز می تواند به بروز برخی شایعات و مسایل حاشیه ای منتهی شود که در نهایت به ضرر کشتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز، امیررضا خادم، حمیدرضا گرشاسبی ، محمدرضا یزدانی خرم، عسکری محمدیان و مهدی محبی از شاخص‌‍ترین چهره‌های لیست 13 نفره رقابت برای انتخابات مجمع کشتی محسوب می شوند که ماههاست در انتظار اعلام زمان برگزاری این مجمع از سوی مسئولان وزارت ورزش هستند.