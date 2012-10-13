نمایشگاه آثار کاریکاتوریست بجنوردی در پایتخت دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه کاریکاتور ایران اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار عباس ناصری هنرمند برجسته حوزه هنری خراسان شمالی کرده است.

این سومین نمایشگاه انفرادی عباس ناصری است که در کارنامه هنری خود چندین جایزه و داوری جشنواره‌های مختلف داخلی و بین المللی را دارد و هم اکنون نیز پرونده سومین سالانه جشنواره کاریکاتور با موضوع جنگ نرم را در دست دارد.

در این نمایشگاه که به همت خانه کاریکاتور ایران و حمایت حوزه هنری خراسان شمالی برگزارشده است،40 اثر از آثار این هنرمند در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

برپایه این خبر، این نمایشگاه تا 30 مهرماه 1391 از ساعت 9 الی 17 دایر خواهد بود.