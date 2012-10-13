ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی کلان کشور اهمیت زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی صبح شنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی بروجرد اظهار داشت: ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی کلان کشوری و همچنین برنامه ریزی استانی و شهرستانی اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی ثبت وقایع حیاتی افزود: در برخی از روستاها مردم آشنایی با این موضوع نداشته و موارد وقایع حیاتی را به موقع اطلاع رسانی نمی کنند که باید در این زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

پازوکی تصریح کرد: همه دستگاه های مربوطه باید برای ثبت به موقع قایع حیاتی فرهنگ سازی کنند چرا که ثبت به موقع این وقایع زیرساخت و اساس در برنامه ریزی ها محسوب می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت وقایع حیاتی در استان عنوان کرد: در شش ماه نخست سالجاری 18 هزار و 975 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.1 درصد افزایش داشته است.

حسین دریکوند ادامه داد: همچنین در شش ماهه نخست امسال 4 هزار و 156 واقعه فوت در این استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.1 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین در این مدت 12 هزار و 985 مورد ازدواج نیز در استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مسابه سال قبل روند کاهشی را نشان می دهد.

دریکوند به انتخاب اسامی توسط لرستانی ها اشاره کرد و اظهار داشت: امیر علی، محمد طاها، حسین، علی و امیر حسین برای پسران و فاطمه، زهرا، اسرا، ستایش و هستی برای دختران بیشترین اسامی بوده که در این مدت خانواده ها برای فرزندان خود انتخاب کرده اند.