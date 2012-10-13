منافقین در حال نابود‌ کردن اسناد پادگان اشرف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه راهبردی دیده ‌بان، پس از اخراج گروه هفتم از اعضای منافقین از پادگان اشرف تعدادی اندک از اعضای این گروهک هنوز هم در پادگان اشرف باقی مانده‌اند.

بر پایه این خبر این افراد به صورت شبانه‌ روزی در حال نابود کردن اسناد و مدارک مربوط به فعالیتهای این گروهک هستند.

به گفته یکی از اعضای خانواده‌های متحصن در مقابل پادگان اشرف چند شب گذشته بوی سوختن کاغذ از داخل اشرف به مشام می‌رسید که نشان می‌داد حجم زیادی کاغذ در حال سوزانده شدن است.

به گزارش خبرنگار اعزامی موسسه دیده بان به عراق، افراد باقی مانده از اعضای منافقین در پادگان اشرف در طول روز نیز مشغول فروختن و تحویل دادن اموال پادگان اشرف به خریداران هستند.

منافقین این اموال را که در ازای مزدوری و جنایت از صدام دیکتاتور پیشین عراق تحویل گرفته ‌اند با تخفیف بیش از 40 درصد به فروش می‌رسانند.

اعضای منافقین همچنین با چاپ و انتشار آگهی‌ هایی برای فروش لوازم پادگان اشرف قصد دارند تا بیشترین سوء استفاده ممکن را از این پادگان غصبی انجام دهند.

گفتنی است اعضای باقی‌مانده این پادگان به زودی و به دستور پلیس عراق پادگان اشرف را ترک کرده و این محل را برای همیشه به صاحبان اصلی آن یعنی مردم عراق تحویل خواهند داد.